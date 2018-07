Vizcarra saluda a Manuel López Obrador virtual presidente de México

México está a la expectativa por saber quién será su próximo presidente. Las encuestas revelan un claro favoritismo a favor de Andrés Manuel López Obrador, aunque los competidores esperan el resultado oficial.

Con el 46% de aceptación a favor de López Obrador, el mandatario peruano, Martín Vizcarra, decidió enviarle un mensaje al político de izquierda.

"Mis felicitaciones a @lopezobrador_ por su elección como presidente de México. Le deseo éxitos en su gestión y le renuevo el compromiso de mantener nuestros históricos vínculos de amistad y cooperación" fue el mensaje que le envió Vizcarra al virtual mandatario mexicano a través de su cuenta de Twitter.

De llegar a ganar el candidato de izquierda, la historia de México daría un giro de 360 grados. Cabe destacar que López Obrador busca la presidencia de su país, por tercera vez.

Vizcarra no ha sido el único presidente que ha saludado la victoria de López Obrador, Donald Trump, mandatario de Estados Unidos usó la misma red social para saludar el cargo institucional que la población de su país ha decidido entregarle.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!