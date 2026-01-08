Esperanza, religión y ciencia, por Percy Maytra-Tristán

Todo primer domingo de cada año voy a misa en conmemoración del fallecimiento de mi abuela materna desde hace 34 años, es una de las dos ocasiones al año donde voy a misa (la otra es en el día de la madre) y como bautizado no creyente formado en colegio católico me sirve de espacio de reflexión para recordar la importancia de los pastores religiosos y la gestión que hacen de la esperanza en la salud de las personas.

Coincidentemente, en el matutino dominical de TVPerú se emitió un bloque de ciencia a cargo de Magaly Blas donde habló de la ciencia de la esperanza. Y es que, en un contexto de incertidumbre y situaciones adversas, como el de millones de venezolanos que han tenido que migrar forzosamente, la esperanza juega un rol importante en la salud mental y física de las personas.

La esperanza es más que un deseo u optimismo, es más bien estratégica y orientada a metas, que desde la psicología se define como un estado motivacional positivo que combina la energía o voluntad de trabajar por metas y la capacidad de planificar rutas para alcanzarlas, esto permite sobrellevar múltiples situaciones adversas.

Diferentes estudios han mostrado que aquellas personas con mayor esperanza tienden a tener mejor salud mental, mayor satisfacción con la vida, sensación de bienestar y adaptación al estrés. Así mismo se asocia con menores niveles de ansiedad ante situaciones estresantes y ayudan a ser más resilientes, particularmente en situaciones de exilio y migración.

Así mismo, se ha encontrado que independientemente del país o religión que las personas profesen, aquellos que acuden más a los servicios religiosos (p.e. misas), tienen mayores niveles de esperanza que los que no acuden.

Por lo que el rol de los líderes religiosos (p.e. sacerdotes) es fundamental en desarrollar y mantener la esperanza de sus feligreses. Pero no solo ello, se han hecho estudios sobre como los sacerdotes pueden lograr mejorar comportamientos y estilos de vida de su comunidad, por ejemplo, una intervención mediada por los sacerdotes de la Diocesis de Chimbote logró reducir el consumo de gaseosas.

Pero también pueden generar comportamientos lesivos para la salud, como se encontró durante pandemia en posiciones antivacunas tanto en comunidades alejadas del país como en la ciudad impulsadas por algunos grupos protestantes y evangélicos.

Lograr cambios de comportamientos en salud, es uno de los aspectos más complejos. Por ello, la academia y el sector salud deberían trabajar más de cerca con las Iglesias para apoyar en intervenciones basadas en evidencias que ayuden a mejorar la salud de nuestra población.