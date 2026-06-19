Carreras de negocios y marketing ganan terreno entre los jóvenes por su alta empleabilidad

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¿Por qué las carreras de negocios y marketing son cada vez más elegidas por los jóvenes peruanos? La respuesta está en su alta empleabilidad, conexión con la transformación digital y las oportunidades que ofrecen en un mercado laboral cambiante. Esto ha motivado que las nuevas generaciones busquen carreras relacionadas a ello.

Dentro de esta tendencia, los programas enfocados en la gestión empresarial, la estrategia digital y el comercio global se han consolidado como las opciones de mayor crecimiento y demanda en el país. Hoy, las empresas buscan este tipo de perfiles.

¿Por qué las carreras de marketing tienen mayor demanda laboral?

El crecimiento de los canales digitales y los cambios en los hábitos de consumo cambiaron la manera en que las empresas se relacionan con sus clientes. Carreras como Administración y Marketing abarcan más allá de la publicidad tradicional y es una de las herramientas más potentes y atractivas para la juventud actual.

“El mercado actual exige profesionales capaces de fusionar el análisis de datos, la psicología del consumidor y la estrategia de negocios. La juventud busca carreras donde puedan desplegar su creatividad, pero con un fuerte respaldo en la investigación estratégica e inversión digital, asegurando un perfil altamente competitivo desde los primeros ciclos”, menciona el Mg. José Luis Razo, especialista y vocero académico del área de Marketing de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB).

Asimismo, añade que el interés de los jóvenes es una clara respuesta a las demandas actuales de un entorno empresarial hiperconectado.

La Universidad Privada San Juan Bautista brinda espacios para fomentar la creatividad. Fuente: difusión.

Negocios internacionales: una carrera con visión global y oportunidades de crecimiento

El fortalecimiento de los tratados comerciales y la creciente integración económica han incrementado la necesidad de profesionales especializados en comercio exterior y mercados internacionales.

Carreras como Administración y Negocios Internacionales se posiciona como una alternativa para quienes desean desarrollar una carrera conectada con el mundo, participando en procesos de exportación, importación y expansión empresarial.

"El dinamismo de los negocios internacionales fascina a los jóvenes porque los conecta directamente con el mundo. Hoy en día, la logística y el comercio exterior no se manejan desde un escritorio estático; requieren una visión global, capacidad de adaptación y un dominio riguroso de las tendencias internacionales. Los profesionales formados bajo este estándar lideran los procesos de exportación e importación que sostienen el crecimiento del país", agrega el Mg. Dino Yacarini, especialista en comercio exterior y vocero de la institución.

Carreras de negocios y marketing con formación práctica y alta empleabilidad

Frente a esta demanda, la Universidad Privada San Juan Bautista fortaleció su propuesta académica mediante las carreras de Administración y Marketing; y Administración y Negocios Internacionales. Ambas están diseñadas bajo un enfoque alineado con las necesidades actuales de las empresas, además de contar con:

Formación práctica .

. Herramientas tecnológicas .

. Análisis de datos .

. Gestión empresarial .

. Visión global de los negocios.

Si estás evaluando qué carrera estudiar, revisa las propuestas académicas de la Universidad Privada San Juan Bautista y conoce cómo las carreras de negocios y marketing pueden ayudarte a desarrollar un perfil profesional con visión global.

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