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Perú Art Fashion Show realizará su quinta edición buscando potenciar a los jóvenes talentos

El evento busca impulsar el talento emergente y fortalecer el diseño peruano como plataforma creativa y cultural de moda. La quinta edición reunirá a diseñadores, marcas e influencers del 27 al 29 de mayo.

Nuevos diseñadores y propuestas diversas es lo que ofrece el nuevo evento de alta moda en Lima. Fuente:Difusión
Nuevos diseñadores y propuestas diversas es lo que ofrece el nuevo evento de alta moda en Lima. Fuente:Difusión
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La plataforma de la moda busca impulsar el talento emergente, promover la creatividad nacional y fortalecer la visibilidad del diseño peruano a través de espacios de exhibición, formación, redes de contacto y concursos orientados a nuevas generaciones de diseñadores.

En esta nueva edición, que se realizará en el Club Departamental Moquegua, se consolidará como uno de los espacios más importantes para la promoción del talento creativo nacional. Como parte del encuentro, se llevará a cabo la II edición del concurso 'Jóvenes Talentos de la Moda Peruana', iniciativa creada para impulsar a nuevos diseñadores y descubrir propuestas innovadoras con identidad propia.

El certamen premiará a tres talentos emergentes y reafirmará el compromiso del PAFS con la visibilidad y el desarrollo de las nuevas generaciones de diseñadores peruanos. El evento es organizado por Perú Art Fashion Show & COSMOPR, bajo la dirección de Miguel Rivera S.

También participarán diseñadores como Luis Nario, Emilio Bibiloni, el diseñador de tejido crochet Pedro Vlanco, Karina Rivas y Anabel de la Cruz, quien trabaja de la mano con comunidades Shipibo-Konibo y Asháninka y promueve la preservación de sus técnicas artesanales y ancestrales.

En la categoría Teens & Kids se contará con la participación de Jessica Russo, la marca Espejo Showroom y Marianela Isashi, quien presentará un espectáculo con alas de ángeles junto a sus modelos.

El evento se desarrollará en tres etapas: el 27 de mayo se realizará el forum 'Ecosistema del Diseño Peruano' en Toulouse Lautrec de Chacarilla, Surco, con participación de especialistas y marcas del sector; el 28 de mayo tendrá lugar el brunch oficial en Bisonte; y el 29 de mayo se llevará a cabo el gran desfile en el Club Departamental Moquegua, donde se reunirán influencers, figuras de la televisión y representantes de la industria de la moda y la belleza.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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