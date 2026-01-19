El regreso al bosque: dos macheteros retornan a la vida silvestre en la Selva Central

El rescate de estos macheteros, liberados bajo estrictos protocolos de SERFOR, marca un hito en Perú. Se busca incrementar la población y favorecer la regeneración del bosque montano de Junín.

Junín, enero de 2026.

A paso lento pero firme, con los ojos abiertos y las orejas alerta, dos macheteros (Dinomys branickii) recién liberados se pierden entre las hojas del bosque de la concesión para conservación Sacha Causay, en Junín.

Uno es el padre, rescatado del tráfico ilegal en 2020 y albergado en El Reino del Machetero, en Chanchamayo. El otro es su cría, nacida en cautiverio hace dos años, que aprendió de su padre las conductas propias de su especie.

“Cuando llegó, atacaba, escarbaba, hacía su madriguera, trepaba, olfateaba y marcaba territorio. Su conducta era completamente silvestre, por eso lo aislamos del contacto humano y de otros especímenes”, relata Eduardo Rafael Jorge Valverde, titular del centro.

Eduardo considera esta liberación un hito, ya que convierte al centro en el primero en Perú en liberar esta especie, cumpliendo su función de implementar programas de translocación. “Estamos liberando dos macheteros que se reproducirán con hembras silvestres, ayudando a incrementar su población”, señala, destacando también su rol en la dispersión de semillas, favoreciendo la regeneración del bosque.

La liberación, un proceso responsable

El día comenzó muy temprano. Eduardo trasladó con cuidado a los macheteros a las cajas de transporte y preparó las herramientas necesarias. Un convoy de tres camionetas salió rumbo al distrito de Perené.

Durante el trayecto se realizaron paradas para controlar la temperatura y la salud de los animales. Tras cuatro horas, el equipo llegó al centro poblado Naciente Pucusani, punto de ingreso a la concesión Sacha Causay. Desde allí, continuaron a pie durante una hora, cuidando que los macheteros no se alteraran mientras transportaban herramientas y suministros para tres días.

Al llegar, los animales permanecieron dos días en un recinto de preliberación para familiarizarse con plantas, aromas, sonidos y otros animales, mientras se evaluaba su comportamiento diurno y nocturno.

Todo se realizó siguiendo los protocolos del SERFOR y con controles sanitarios y etogramas previos, asegurando que los ejemplares mostraran conductas propias de la vida silvestre. Tras la liberación, Eduardo y los guardabosques continúan monitoreando su actividad a distancia mediante cámaras trampa.

El proceso de liberación, realizado por El Reino del Machetero, siguió protocolos estrictos para asegurar la adaptación de estos animales a la vida silvestre en la concesión.

El Reino del Machetero, un propósito de vida

Frente al río Perené, en Villa Progreso, se encuentra El Reino del Machetero, hogar de ejemplares rescatados del tráfico ilegal. Fundado en 2017 por Walter Rubén Jorge Durán y dirigido desde 2020 por su hijo Eduardo, el centro alberga 32 animales, incluidos 16 macheteros, algunos exhibidos en el plan educativo y otros en observación para su eventual liberación.

En agosto de 2025, una supervisión del OSINFOR confirmó el adecuado manejo y bienestar de los animales, otorgando un sello que valida años de trabajo a favor de la fauna silvestre. “Durante la supervisión, el OSINFOR verifica que nuestra prioridad sea el bienestar del animal y que cumplamos nuestras obligaciones”, comenta Eduardo, a horas de la liberación.

Esta iniciativa, respaldada por la comunidad y reconocida por OSINFOR, promueve la conservación y refuerza la biodiversidad en la región, ayudando a aumentar la población de macheteros en su entorno natural.

Sacha Causay, un hogar seguro para los macheteros

El centro se alió con la concesión para conservación Sacha Causay, que protege 17 887 hectáreas del bosque montano de Junín, asegurando un espacio seguro para los macheteros. “Nos dedicamos al cien por ciento a la conservación, por eso apoyamos la reintroducción de especies que fueron extraídas de sus hábitats”, explica Fredy Ronald Rodríguez Gerardini, coordinador del Proyecto Mein Regenwald de Atiycuy Perú.

Este trabajo, desarrollado junto a comunidades locales y mediante educación e investigación científica, fue reconocido por el OSINFOR en 2022 y 2025, validando la idoneidad de Sacha Causay como espacio de conservación y retorno a la vida silvestre.