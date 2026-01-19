HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Notas de Prensa

El regreso al bosque: dos macheteros retornan a la vida silvestre en la Selva Central

El Reino del Machetero se convierte en el primer centro de conservación de fauna silvestre del Perú que libera dos especímenes del segundo roedor más grande de Sudamérica.

El rescate de estos macheteros, liberados bajo estrictos protocolos de SERFOR, marca un hito en Perú. Se busca incrementar la población y favorecer la regeneración del bosque montano de Junín.
El rescate de estos macheteros, liberados bajo estrictos protocolos de SERFOR, marca un hito en Perú. Se busca incrementar la población y favorecer la regeneración del bosque montano de Junín.

Nota de prensa

Junín, enero de 2026.

A paso lento pero firme, con los ojos abiertos y las orejas alerta, dos macheteros (Dinomys branickii) recién liberados se pierden entre las hojas del bosque de la concesión para conservación Sacha Causay, en Junín.

Uno es el padre, rescatado del tráfico ilegal en 2020 y albergado en El Reino del Machetero, en Chanchamayo. El otro es su cría, nacida en cautiverio hace dos años, que aprendió de su padre las conductas propias de su especie.

“Cuando llegó, atacaba, escarbaba, hacía su madriguera, trepaba, olfateaba y marcaba territorio. Su conducta era completamente silvestre, por eso lo aislamos del contacto humano y de otros especímenes”, relata Eduardo Rafael Jorge Valverde, titular del centro.

Eduardo considera esta liberación un hito, ya que convierte al centro en el primero en Perú en liberar esta especie, cumpliendo su función de implementar programas de translocación. “Estamos liberando dos macheteros que se reproducirán con hembras silvestres, ayudando a incrementar su población”, señala, destacando también su rol en la dispersión de semillas, favoreciendo la regeneración del bosque.

Dos macheteros (Dinomys branickii) fueron liberados en Junín, convirtiéndose en la primera especie de su tipo reintroducida en Perú, tras ser rescatados del tráfico ilegal.

Dos macheteros (Dinomys branickii) fueron liberados en Junín, convirtiéndose en la primera especie de su tipo reintroducida en Perú, tras ser rescatados del tráfico ilegal.

La liberación, un proceso responsable

El día comenzó muy temprano. Eduardo trasladó con cuidado a los macheteros a las cajas de transporte y preparó las herramientas necesarias. Un convoy de tres camionetas salió rumbo al distrito de Perené.

Durante el trayecto se realizaron paradas para controlar la temperatura y la salud de los animales. Tras cuatro horas, el equipo llegó al centro poblado Naciente Pucusani, punto de ingreso a la concesión Sacha Causay. Desde allí, continuaron a pie durante una hora, cuidando que los macheteros no se alteraran mientras transportaban herramientas y suministros para tres días.

Al llegar, los animales permanecieron dos días en un recinto de preliberación para familiarizarse con plantas, aromas, sonidos y otros animales, mientras se evaluaba su comportamiento diurno y nocturno.

Todo se realizó siguiendo los protocolos del SERFOR y con controles sanitarios y etogramas previos, asegurando que los ejemplares mostraran conductas propias de la vida silvestre. Tras la liberación, Eduardo y los guardabosques continúan monitoreando su actividad a distancia mediante cámaras trampa.

El proceso de liberación, realizado por El Reino del Machetero, siguió protocolos estrictos para asegurar la adaptación de estos animales a la vida silvestre en la concesión.

El proceso de liberación, realizado por El Reino del Machetero, siguió protocolos estrictos para asegurar la adaptación de estos animales a la vida silvestre en la concesión.

El Reino del Machetero, un propósito de vida

Frente al río Perené, en Villa Progreso, se encuentra El Reino del Machetero, hogar de ejemplares rescatados del tráfico ilegal. Fundado en 2017 por Walter Rubén Jorge Durán y dirigido desde 2020 por su hijo Eduardo, el centro alberga 32 animales, incluidos 16 macheteros, algunos exhibidos en el plan educativo y otros en observación para su eventual liberación.

En agosto de 2025, una supervisión del OSINFOR confirmó el adecuado manejo y bienestar de los animales, otorgando un sello que valida años de trabajo a favor de la fauna silvestre. “Durante la supervisión, el OSINFOR verifica que nuestra prioridad sea el bienestar del animal y que cumplamos nuestras obligaciones”, comenta Eduardo, a horas de la liberación.

Esta iniciativa, respaldada por la comunidad y reconocida por OSINFOR, promueve la conservación y refuerza la biodiversidad en la región, ayudando a aumentar la población de macheteros en su entorno natural.

Esta iniciativa, respaldada por la comunidad y reconocida por OSINFOR, promueve la conservación y refuerza la biodiversidad en la región, ayudando a aumentar la población de macheteros en su entorno natural.

Sacha Causay, un hogar seguro para los macheteros

El centro se alió con la concesión para conservación Sacha Causay, que protege 17 887 hectáreas del bosque montano de Junín, asegurando un espacio seguro para los macheteros. “Nos dedicamos al cien por ciento a la conservación, por eso apoyamos la reintroducción de especies que fueron extraídas de sus hábitats”, explica Fredy Ronald Rodríguez Gerardini, coordinador del Proyecto Mein Regenwald de Atiycuy Perú.

Este trabajo, desarrollado junto a comunidades locales y mediante educación e investigación científica, fue reconocido por el OSINFOR en 2022 y 2025, validando la idoneidad de Sacha Causay como espacio de conservación y retorno a la vida silvestre.

El centro, dirigido por Eduardo Jorge, aboga por la conservación y ha recibido reconocimiento por su excelente manejo de animales, contribuyendo a la biodiversidad local y la regeneración del bosque.

El centro, dirigido por Eduardo Jorge, aboga por la conservación y ha recibido reconocimiento por su excelente manejo de animales, contribuyendo a la biodiversidad local y la regeneración del bosque.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Lluvias continuarán en estas 12 regiones del Perú: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas ante intensas precipitaciones

Lluvias continuarán en estas 12 regiones del Perú: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas ante intensas precipitaciones

LEER MÁS
Peligroso fenómeno afectará regiones del Perú: Senamhi activa alerta naranja por lluvias intensas en los proximos días

Peligroso fenómeno afectará regiones del Perú: Senamhi activa alerta naranja por lluvias intensas en los proximos días

LEER MÁS
Senamhi reporta fuerte calor en la costa, sierra y selva durante épocas navideñas: temperatura llegará hasta los 36°C

Senamhi reporta fuerte calor en la costa, sierra y selva durante épocas navideñas: temperatura llegará hasta los 36°C

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Puerto de Eten avanza a paso firme y apunta a transformar la logística del norte del país

Puerto de Eten avanza a paso firme y apunta a transformar la logística del norte del país

LEER MÁS
Caja Arequipa consolidó su liderazgo financiero, digital y sostenible durante el 2025

Caja Arequipa consolidó su liderazgo financiero, digital y sostenible durante el 2025

LEER MÁS
Cerro Verde y SEDAPAR formalizan alianza estratégica para el desarrollo sostenible de Arequipa

Cerro Verde y SEDAPAR formalizan alianza estratégica para el desarrollo sostenible de Arequipa

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Notas de Prensa

Puerto de Eten avanza a paso firme y apunta a transformar la logística del norte del país

Caja Arequipa consolidó su liderazgo financiero, digital y sostenible durante el 2025

Cerro Verde y SEDAPAR formalizan alianza estratégica para el desarrollo sostenible de Arequipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

JEE del Callao declara improcedente lista al Senado de Renovación Popular: Patricia Chirinos queda fuera

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025