UCSM adquiere moderna infraestructura educativa en el sector de Vallecito y la convertirá su nueva sede

Nuevo edificio supera los 9,600 m² y albergará los centros de simulación para el área de ciencias de la salud y los talleres de arquitectura.

La nueva infraestructura también incluirá talleres especializados de la Escuela de Arquitectura. Fuente: Difusión.
La nueva infraestructura también incluirá talleres especializados de la Escuela de Arquitectura. Fuente: Difusión.

La Universidad Católica de Santa María, recepcionará oficialmente la infraestructura de lo que será su futura sede ubicada entre la calle Ernesto Novoa N° 410 y la subida del Puente San Martín (Vallecito), el lunes 1 de diciembre. Este moderno espacio será destinado al nuevo Centro de Simulación de la Escuela Profesional de Medicina Humana y al área ciencias de la salud que corresponda, fortaleciendo la formación de los estudiantes en el campo clínico.

La infraestructura, que ahora es propiedad de la Casa Santamariana, cuenta con un área construida que supera los 9,678 m². En ella también se implementarán los talleres de la Escuela Profesional de Arquitectura, con ambientes especializados y equipados para el desarrollo de competencias técnicas y creativas.

La UCSM invertirá 10 millones de soles en el equipamiento de este complejo académico, incorporando tecnología de última generación para garantizar procesos de aprendizaje modernos, seguros y alineados a los estándares internacionales. Se proyecta que las actividades académicas en este nuevo espacio inicien en marzo de 2026, coincidiendo con el nuevo semestre académico.

El Rector de la UCSM, Jorge Luis Cáceres Arce, detalló que esta adquisición responde al plan estratégico institucional de expansión y mejora del servicio académico. Subrayó que la Universidad continúa trabajando para ofrecer espacios innovadores que fortalezcan la formación integral de los estudiantes y potencien la calidad educativa.

Compromiso con la innovación académica

Con esta nueva infraestructura, la Universidad Católica de Santa María, reafirma su compromiso con la excelencia académica y la implementación de tecnología educativa de vanguardia. La ampliación de laboratorios, centros de simulación y talleres especializados permitirá optimizar los procesos de enseñanza–aprendizaje y potenciar la formación profesional en áreas estratégicas para el desarrollo de Arequipa y el sur del país. Esta inversión consolida a la UCSM como una de las instituciones líderes en educación superior, investigación y modernización de espacios universitarios.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

