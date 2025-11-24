HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Educación

CIE 2026: congreso impulsará la reflexión, la innovación y la calidad en educación

UPC reúne a expertos internacionales en el CIE 2026 para impulsar la transformación docente y el liderazgo educativo.

El congreso abordará los desafíos actuales de la educación, enfocándose en innovación, liderazgo y calidad. Fuente: Difusión.
El congreso abordará los desafíos actuales de la educación, enfocándose en innovación, liderazgo y calidad. Fuente: Difusión.

En un mundo marcado por cambios acelerados —tecnológicos, sociales y culturales— la educación enfrenta uno de sus mayores retos: redefinir sus fundamentos para responder a las demandas del presente educativo. Innovar no solo implica incorporar herramientas digitales, sino también repensar los modelos pedagógicos, fortalecer el liderazgo docente y garantizar una formación que prepare a ciudadanos críticos y creativos.

Con esa visión, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) presenta la 26.ª edición del Congreso Internacional de Educadores 2026 (CIE 2026). Un espacio creado para reflexionar, aprender y compartir experiencias que transformen la enseñanza y construyan puentes hacia la modernidad.

CIE: encuentro para repensar la educación

Durante tres jornadas, contaremos con ponentes expertos nacionales e internacionales, quiénes compartirán sus perspectivas sobre innovación, liderazgo y calidad educativa.

El tema central de esta edición —“Los desafíos de la educación hoy: repensando la modernidad”— propone analizar los modelos educativos, integrando tecnología, creatividad y pensamiento crítico.

¿Dónde y cuándo se realizará el Congreso de la UPC?

Del 3 al 5 de febrero de 2026, el Congreso Internacional de Educadores UPC se desarrollará en dos sedes:

  • Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú (días 1 y 2)
  • UPC Sede San Isidro (día 3)

El programa incluirá dos días de conferencias y paneles, seguidos de un día de talleres teórico-prácticos. Al finalizar, se brindará una certificación oficial emitida por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Principalmente, los temas se enfocarán en:

  • Innovación educativa.
  • Gestión educativa.
  • Calidad en educación superior.
  • Educación inclusiva.
  • Liderazgo y formación docente.
  • Psicología educativa y bienestar.

Ponentes internacionales que promueven calidad educativa

Con el objetivo de traer las últimas novedades e innovaciones en educación, CIE 2026 contará con ponentes internacionales como:

  • Caterina Calsamiglia: PhD en Yale University, promotora de “Fundación Pentabilities”.
  • Joaquín Leguía Orezzoli: Máster en YALE University, fundador y director de la Organización ANIA.

A la par, el evento incluirá a más especialistas internacionales que se irán anunciando próximamente.

Con 25 años de trayectoria, el CIE ha capacitado a más de 10,000 profesionales de la educación. Y este 2026, UPC continúa promoviendo la calidad educativa y la mejora de prácticas pedagógicas para el desarrollo de la sociedad. Conoce más sobre el evento en   https://bit.ly/4iagLW7

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
Puno: estudiantes reciben clases en el patio tras destechado de aulas y padres exigen nueva infraestructura

Puno: estudiantes reciben clases en el patio tras destechado de aulas y padres exigen nueva infraestructura

LEER MÁS
Examen Ascenso Docente 2025: cuándo es, dónde y más de la segunda prueba según el cronograma

Examen Ascenso Docente 2025: cuándo es, dónde y más de la segunda prueba según el cronograma

LEER MÁS
Docentes alertan crisis en las universidades tras recorte presupuestal de S/ 288 millones en educación

Docentes alertan crisis en las universidades tras recorte presupuestal de S/ 288 millones en educación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Potencia tu perfil profesional HOY: cursos cortos con docentes internacionales para impulsar tu carrera

Potencia tu perfil profesional HOY: cursos cortos con docentes internacionales para impulsar tu carrera

LEER MÁS
Universidad peruana junto a Google lanzan curso gratuito en tecnología e IA

Universidad peruana junto a Google lanzan curso gratuito en tecnología e IA

LEER MÁS
Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

LEER MÁS
Creador de 'El buen librero' cuestiona al gobierno por falta de apoyo a los profesores: "No nos dejan trabajar"

Creador de 'El buen librero' cuestiona al gobierno por falta de apoyo a los profesores: "No nos dejan trabajar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

River Plate vs Racing EN VIVO HOY: horario y posibles alineaciones del partido por los octavos de final de la liga argentina 2025

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Educación

Potencia tu perfil profesional HOY: cursos cortos con docentes internacionales para impulsar tu carrera

Universidad peruana junto a Google lanzan curso gratuito en tecnología e IA

Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025