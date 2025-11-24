CIE 2026: congreso impulsará la reflexión, la innovación y la calidad en educación

El congreso abordará los desafíos actuales de la educación, enfocándose en innovación, liderazgo y calidad. Fuente: Difusión.

En un mundo marcado por cambios acelerados —tecnológicos, sociales y culturales— la educación enfrenta uno de sus mayores retos: redefinir sus fundamentos para responder a las demandas del presente educativo. Innovar no solo implica incorporar herramientas digitales, sino también repensar los modelos pedagógicos, fortalecer el liderazgo docente y garantizar una formación que prepare a ciudadanos críticos y creativos.

Con esa visión, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) presenta la 26.ª edición del Congreso Internacional de Educadores 2026 (CIE 2026). Un espacio creado para reflexionar, aprender y compartir experiencias que transformen la enseñanza y construyan puentes hacia la modernidad.

CIE: encuentro para repensar la educación

Durante tres jornadas, contaremos con ponentes expertos nacionales e internacionales, quiénes compartirán sus perspectivas sobre innovación, liderazgo y calidad educativa.

El tema central de esta edición —“Los desafíos de la educación hoy: repensando la modernidad”— propone analizar los modelos educativos, integrando tecnología, creatividad y pensamiento crítico.

¿Dónde y cuándo se realizará el Congreso de la UPC?

Del 3 al 5 de febrero de 2026, el Congreso Internacional de Educadores UPC se desarrollará en dos sedes:

Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú (días 1 y 2)

UPC Sede San Isidro (día 3)

El programa incluirá dos días de conferencias y paneles, seguidos de un día de talleres teórico-prácticos. Al finalizar, se brindará una certificación oficial emitida por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Principalmente, los temas se enfocarán en:

Innovación educativa.

Gestión educativa.

Calidad en educación superior.

Educación inclusiva.

Liderazgo y formación docente.

Psicología educativa y bienestar.

Ponentes internacionales que promueven calidad educativa

Con el objetivo de traer las últimas novedades e innovaciones en educación, CIE 2026 contará con ponentes internacionales como:

Caterina Calsamiglia : PhD en Yale University, promotora de “Fundación Pentabilities”.

: PhD en Yale University, promotora de “Fundación Pentabilities”. Joaquín Leguía Orezzoli: Máster en YALE University, fundador y director de la Organización ANIA.

A la par, el evento incluirá a más especialistas internacionales que se irán anunciando próximamente.

Con 25 años de trayectoria, el CIE ha capacitado a más de 10,000 profesionales de la educación. Y este 2026, UPC continúa promoviendo la calidad educativa y la mejora de prácticas pedagógicas para el desarrollo de la sociedad. Conoce más sobre el evento en https://bit.ly/4iagLW7

