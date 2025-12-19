HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Notas de Prensa

Estrategia y creatividad: 30 años creando comunicación que conecta

Producciones Génesis cumple 30 años creando comunicación que conecta y desarrollando estrategias integrales para marcas y organizaciones.

Central de medios integra estrategia y producción audiovisual. Fuente: Difusión.
Central de medios integra estrategia y producción audiovisual. Fuente: Difusión.

Una imagen vale más que mil palabras. En un entorno lleno de estímulos audiovisuales, lograr que un mensaje destaque y permanezca en la mente del público es un verdadero desafío. Hoy, captar la atención del usuario —aunque sea por unos instantes— requiere estrategia, creatividad y experiencia.

Hace 30 años, Producciones Génesis nació con una misión: brindar soluciones integrales en el ámbito de las comunicaciones. Ahora se han consolidado como una central de medios con propuestas innovadoras que permiten que cada proyecto trascienda el formato.

Central de medios con soluciones integrales

A lo largo de su trayectoria, Producciones Génesis ha acompañado a empresas privadas e instituciones públicas en el fortalecimiento de su imagen y en la construcción de mensajes sólidos. Su equipo de profesionales trabaja de manera comprometida en la creación, desarrollo y evaluación de estrategias de comunicación.

Orientados a encontrar soluciones reales, ofrecen asesoría especializada en planificación estratégica, selección y contratación de medios de comunicación a nivel nacional, regional y local. Esta experiencia siempre está alineada con los objetivos del cliente.

Experiencia que habla por sí misma

Su trabajo no solo se enfoca en la producción audiovisual. Incluye el diseño de estrategias de comunicación, la planificación de campañas publicitarias y la elaboración de piezas gráficas que refuerzan el mensaje: comunicar con propósito.

Con una amplia cartera de clientes y diversos proyectos, Producciones Génesis celebra 30 años de experiencia sustentados en tres pilares: estrategia, creatividad y producción. 

Porque comunicar no es solo informar, Producciones Génesis crea comunicación que conecta.

Conoce más sobre su trabajo y trayectoria en: https://www.pgenesis.pe/ 

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Consejo de la Prensa se opone a levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado por la Procuraduría

Consejo de la Prensa se opone a levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado por la Procuraduría

LEER MÁS
Adiós a las tarjetas SIM: la eSIM revoluciona la conectividad y transforma las telecomunicaciones

Adiós a las tarjetas SIM: la eSIM revoluciona la conectividad y transforma las telecomunicaciones

LEER MÁS
Llamadas spam: Congreso promulga ley que pone fin a las comunicaciones publicitarias no deseadas

Llamadas spam: Congreso promulga ley que pone fin a las comunicaciones publicitarias no deseadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

LEER MÁS
RSAUP 2025: conoce las 3 universidades que lideran en sostenibilidad ambiental

RSAUP 2025: conoce las 3 universidades que lideran en sostenibilidad ambiental

LEER MÁS
Vacaciones útiles: cómo potenciar el bienestar y el aprendizaje de los niños sin presión

Vacaciones útiles: cómo potenciar el bienestar y el aprendizaje de los niños sin presión

LEER MÁS
Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental por gestión integral de residuos electrónicos

Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental por gestión integral de residuos electrónicos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Notas de Prensa

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

RSAUP 2025: conoce las 3 universidades que lideran en sostenibilidad ambiental

Vacaciones útiles: cómo potenciar el bienestar y el aprendizaje de los niños sin presión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025