¿Buscas un celular que tome buenas fotos? Publican ranking de los 10 teléfonos con las mejores cámaras

Antes de comprar un celular nuevo, muchas personas revisan que cuente con características que les resulten atractivas. Algunos priorizan una pantalla de alta resolución, otros valoran una batería de larga duración, mientras que hay quienes buscan un teléfono inteligente que destaque por tomar excelentes fotos y grabar videos en altísima calidad.

Si formas parte de este último grupo, te encantará saber que los expertos de DXOMARK, un portal especializado en benchmarking, acaban de compartir un nuevo ranking (agosto 2025) que revela los 10 smartphones con las mejores cámaras en la actualidad. Para sorpresa de miles de usuarios, varias marcas famosas quedaron fuera del 'top ten'.

¿Cuál es el teléfono con la mejor cámara del mundo?

En el ranking anterior (julio de 2025), el primer lugar lo ocupaba el Oppo Find X8 Ultra; sin embargo, en esta nueva edición cayó al segundo puesto tras ser superado por el Huawei Pura 80 Ultra, el nuevo buque insignia de la marca china. Este equipo obtuvo 175 puntos, superando ampliamente al modelo de Oppo, que solo consiguió 169 puntos.

En su publicación, los especialistas de DXOMARK aseguran que, aunque el Huawei Pura 80 Ultra presentó ligeras variaciones de color y brillo en condiciones de iluminación complejas, logró obtener el primer puesto en su ranking, gracias a cuatro grandes fortalezas. A continuación, te las vamos a detallar:

Resultados consistentemente excelentes con colores vivos, detalles nítidos y exposición natural en diferentes condiciones de iluminación. Buenos retratos con tonos de piel favorecedores y un suave desenfoque natural en el fondo. Impresionante rendimiento en ultra gran angular y zoom teleobjetivo, manteniendo las imágenes claras y detalladas. Videos fluidos y estables, con excelente nivel de detalle y nitidez, incluso en movimiento.

Además de Huawei y Oppo, otras marcas que figuran en el ‘top ten’ son Vivo, Google, Xiaomi, Apple y Honor. Resulta curioso que fabricantes como Samsung, Realme o Motorola no hayan ingresado en este ranking, aunque quedaron muy cerca. Por ejemplo, el Galaxy S25 Ultra ocupó el duodécimo puesto, mientras que el Motorola Edge 50 Ultra quedó en décimo séptimo lugar.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Huawei Pura 80 Ultra?

El Huawei Pura 80 Ultra es un teléfono premium que pesa alrededor de 233,5 gramos y tiene las siguientes dimensiones: 163 mm de alto, 76,1 mm de ancho y 8,3 mm de espesor. Su pantalla OLED de 6,8 pulgadas, protegida con Kunlun Glass 2, posee una resolución de 2848 x 1276 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo de 3000 nits.

Dentro del smartphone encontramos un potente procesador Kirin 9020, 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno. En los que respecta a la autonomía, el equipo posee una poderosa batería de 5.700 mAh con carga rápida de 100 W (por cable). También es compatible con carga inalámbrica (80 W) y carga inalámbrica reversible (20 W).

Finalmente, en el apartado fotográfico, el Huawei Pura 80 Ultra es un celular que resalta por su cuádruple cámara trasera que está compuesta por un lente principal de 50 megapíxeles, dos lentes telefoto (50 megapíxeles y 12.5 megapíxeles) y un ultra gran angular de 40 megapíxeles. La cámara frontal, por su parte, es de 13 megapíxeles y se ubica en un agujero en la pantalla.

¿Cuáles son los 10 teléfonos con la mejor cámara, según DXOMARK?

Huawei Pura 80 Ultra (175 puntos) Oppo Find X8 Ultra (169 puntos) Vivo X200 Ultra (167 puntos) Huawei Pura 70 Ultra (163 puntos) iPhone 16 Pro Max (161 puntos) Google Pixel 9 Pro XL (160 puntos) Xiaomi 15 Ultra (159 puntos) Honor Magic6 Pro (158 puntos) iPhone 16 Pro (157 puntos) Oppo Find X8 Pro (157 puntos)