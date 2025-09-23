5 millones de hogares pueden acceder al servicio de fibra óptica de Movistar

Movistar, marca con la que opera Integratel Perú, anunció que 5 millones de hogares ya cuentan con la posibilidad de contratar o migrar a fibra óptica, una tecnología que ofrece velocidades hasta 20 veces superiores al promedio, con mayor estabilidad y simetría en la navegación, es decir, la misma velocidad de descarga que de subida de información.

De acuerdo con cifras de Osiptel al segundo trimestre de 2025, Integratel Perú lidera el mercado de fibra óptica al hogar con una participación de 27.4%, consolidándose como el principal impulsor de esta tecnología en el país. A este liderazgo se suma el reconocimiento de los Speedtest Awards de Ookla®, que distinguieron a Movistar Fibra como la “Mejor red de internet del Perú” en el primer semestre de 2025.

En línea con la expansión de la fibra óptica, Movistar ha transformado su servicio para que la experiencia destaque desde el momento de la instalación. El cambio a esta tecnología no tiene costo y actualmente 80% de clientes de internet fijo de la empresa ya navega con esta tecnología.