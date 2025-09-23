HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
5 millones de hogares pueden acceder al servicio de fibra óptica de Movistar

Movistar, a través de Integratel Perú, ha instalado fibra óptica en 5 millones de hogares, brindando velocidades hasta 20 veces superiores al promedio.

Movistar Fibra fue reconocida como la “Mejor red de internet del Perú” en 2025 por Ookla®. Fuente: Difusión.
Movistar, marca con la que opera Integratel Perú, anunció que 5 millones de hogares ya cuentan con la posibilidad de contratar o migrar a fibra óptica, una tecnología que ofrece velocidades hasta 20 veces superiores al promedio, con mayor estabilidad y simetría en la navegación, es decir, la misma velocidad de descarga que de subida de información.

De acuerdo con cifras de Osiptel al segundo trimestre de 2025, Integratel Perú lidera el mercado de fibra óptica al hogar con una participación de 27.4%, consolidándose como el principal impulsor de esta tecnología en el país. A este liderazgo se suma el reconocimiento de los Speedtest Awards de Ookla®, que distinguieron a Movistar Fibra como la “Mejor red de internet del Perú” en el primer semestre de 2025.

En línea con la expansión de la fibra óptica, Movistar ha transformado su servicio para que la experiencia destaque desde el momento de la instalación. El cambio a esta tecnología no tiene costo y actualmente 80% de clientes de internet fijo de la empresa ya navega con esta tecnología.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Reclamos a operadoras caen, pero más de medio millón de usuarios sigue insatisfecho: Movistar concentra 6 de 10 quejas

Si no hago una recarga a mi celular prepago en Perú, ¿la operadora puede quitarme el número? Especialista y Osiptel aclaran

Claro Perú lidera la red móvil más rápida del país por octavo año consecutivo, según Ookla

Servicio técnico gratuito llega a 60 puertos para atender a más de 500 pescadores

20/09/25 NOCHE DE PANDEMONIUM EN LA LIBRERÍA DE LIMA

UCV y Google: dos grandes unidos por la educación

Valeria Piazza se suman a la protección de la Amazonía

