Humor, nostalgia y picardía cotidiana en "Mis cercanías", la nueva exposición de Isabelle Decenciere

La muestra reúne 30 piezas únicas trabajadas en cerámica y madera, donde cada ventana se convierte en un escenario íntimo: una especie de “teatro estático” que invita al espectador a imaginar las historias invisibles que se esconden detrás

Isabelle Decenciere. Foto: Difusión.
Isabelle Decenciere. Foto: Difusión.

Con su estilo inconfundible, lleno de guiños lúdicos y ternura, la artista peruana Isabelle Decenciere inaugura la exposición Mis Cercanías en la Galería Indigo (Av. El Bosque 260, San Isidro). La muestra estará abierta al público hasta el 23 de octubre, con ingreso libre.

En esta nueva entrega, Decenciere retoma personajes como las “chismosas”: mujeres curiosas, pícaras y entrañables que asoman desde ventanas antiguas, observando la vida de barrio. A ellas se suman ahora nuevos protagonistas —niños que juegan con su inocencia y a la vez picardía, y ancianos cargados de nostalgia— fuera de estas ventanas y que se presentan como esculturas, enriqueciendo el imaginario urbano y afectivo de la artista.

La muestra reúne 30 piezas únicas trabajadas en cerámica y madera, donde cada ventana se convierte en un escenario íntimo: una especie de “teatro estático” que invita al espectador a imaginar las historias invisibles que se esconden detrás. “Me atraen las ventanas antiguas de Lima y las quintas barranquinas porque son el encuadre perfecto para mis personajes”, señala Decenciere, quien combina en sus obras humor, melancolía y contemplación de la vida cotidiana.

Las obras evocan recuerdos, memorias difusas y escenas que la artista recoge de la calle y de su propia sensibilidad. “Son pequeños detalles que me conmueven y se quedan grabados en mi mente sin darme cuenta”, explica. Así, aparecen desde abuelas tiernas o renegonas hasta un niño lanzando un avión de papel, personajes que parecen reconocibles para cualquiera que haya vivido en un barrio limeño.

Con Mis Cercanías, Isabelle Decenciere busca que el público se acerque a su mundo imaginario y afectuoso: “Solo quiero que disfruten el recorrido y, si de paso les arranco una sonrisa, habré cumplido mi cometido”, afirma la artista.

Sobre la artista

Isabelle Decenciere es escultora, ilustradora y muralista peruana. Estudió en la École des Beaux-Arts de Valence (Francia) y más tarde en Estados Unidos, donde también trabajó pintando murales y en proyectos de animación. De regreso en el Perú desde hace 18 años, ha expuesto en diversos espacios, y ha ilustrado libros para niños. Su obra se caracteriza por la mezcla de ternura, humor y memoria, siempre con una estética vibrante y cercana.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

