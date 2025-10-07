HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Notas de Prensa

Hay más Vino: vuelve el evento especializado en vinos boutique en Perú

Asistentes disfrutarán de vinos autor, de producción limitada, alta calidad y autenticidad, prácticas sostenibles y respetuosas del medioambiente. Experiencia única llega en momentos en que este sector muestra un notable dinamismo, consumo per cápita y crecimiento sostenido, impulsado por bodegas y mayor número de consumidores.

Evento para los amantes del vino y la cata. Fuente: Difusión
Evento para los amantes del vino y la cata. Fuente: Difusión

En el Perú, el consumo de vino atraviesa una renovada etapa de expansión. En los últimos años, sobre todo tras la pandemia, pasó de 1,8 a 3,6 litros per cápita, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), impulsado por consumidores más abiertos, curiosos y exigentes. No compite en volúmenes con Argentina (24 litros) o Francia (más de 40), sino en aprovechar fortalezas propias: una gastronomía reconocida que seduce el paladar e impulsa el maridaje y la llegada de etiquetas internacionales que diversifican la oferta y enriquecen cada vez más el mercado local.

La producción local también se ha fortalecido, y está recorriendo un camino de ida en base a vinos de variedades criollas; las uvas pisqueras/criollas como Quebranta, Mollar, Torontel o Negra criolla, que tienen personalidad propia, y que buscan abrirse paso en un mercado global ávido de historias y sabores singulares.

En ese escenario de efervescencia llega a Lima la quinta edición de “Hay más Vino”, un espacio donde se presentan vinos del Perú y del mundo, elaborados con cuidado artesanal, producción limitada y compromiso ambiental: los llamados vinos boutique.

Cifras del sector que respaldan

Las afirmaciones tienen sustento. El informe “El Mercado del Vino en Perú 2025” de ICEX España señala que nuestro país es un mercado dinámico, con recuperación en importaciones, aumento del consumo per cápita y producción local en crecimiento.

El documento indica que la industria vitivinícola peruana crece a un ritmo de 6% anual, con Ica como región líder, aportando más del 50% de la producción nacional. En 2024, se detalla, la producción total peruana de vino alcanzó 19,2 millones de litros, lo que representó una recuperación del 11%.

El mercado proyecta expandirse un 6% hasta 2028, para alcanzar los 45 millones de litros y un valor de 380 millones de dólares. Además, el informe destaca que el vino peruano posee una rica historia y arraigo cultural, al haber sido pionero en la producción vitivinícola en América y motor de la expansión de la vid en Sudamérica.

Degustación y sabores intensos en los productos a presentarse en el evento. Fuente: Difusión

Degustación y sabores intensos en los productos a presentarse en el evento. Fuente: Difusión

Una feria con identidad

Su organizadora, la periodista y sommelier Melina Bertocchi, explica que en las ediciones anteriores participaron más de mil asistentes, quienes descorcharon al menos un millar de etiquetas. La característica común: autenticidad, vinos de autor y joyas de pequeños productores que normalmente solo se encuentran en restaurantes y hoteles.

El evento se realizará el 24 y 25 de octubre en el Hotel Hyatt Centric de San Isidro y reunirá más de 200 etiquetas boutique del Perú, Argentina, España, Italia, Francia, Alemania, Uruguay, Estados Unidos y más.

La feria se distingue por su enfoque en vinos de producción limitada. Habrá presencia de bodegas argentinas como Paso a Paso, Puna, Bournett, Penedo Borges, La Florita y Alma Gemela. España llega con Viyuela (Ribera del Duero), Real Agrado (Rioja), Anciano, etc. Perú dirá presente con Intipalka, Finca Rotondo y proyectos boutique como Pampas de Ica, entre otros. También participarán Italia, Francia, Alemania, Uruguay, USA y otros que también esperan sorprender a los asistentes.

 “Hay más vino”, se realizará el viernes 24 y sábado 25 de octubre en las instalaciones del Hotel Hyatt Centric de San Isidro. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Aprende a preparar un Frappé para celebrar su día este 7 de octubre

Aprende a preparar un Frappé para celebrar su día este 7 de octubre

LEER MÁS
Aprende a preparar un Tacu Tacu de Lentejas, un plato delicioso y simple para tu lunes

Aprende a preparar un Tacu Tacu de Lentejas, un plato delicioso y simple para tu lunes

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exhibición "Genio y figura. De lo tradicional a lo estilizado en la marinera" en la Casa O´Higgins

Exhibición "Genio y figura. De lo tradicional a lo estilizado en la marinera" en la Casa O´Higgins

LEER MÁS
Perú avanza hacia la ratificación del Tratado de Alta Mar

Perú avanza hacia la ratificación del Tratado de Alta Mar

LEER MÁS
La Purita Carne presenta "Cyberwitch" de Fiorella Terrazas (Fio Loba)

La Purita Carne presenta "Cyberwitch" de Fiorella Terrazas (Fio Loba)

LEER MÁS
Este 1 y 2 de octubre Trujillo vivirá la feria vocacional más grande del norte

Este 1 y 2 de octubre Trujillo vivirá la feria vocacional más grande del norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Notas de Prensa

Exhibición "Genio y figura. De lo tradicional a lo estilizado en la marinera" en la Casa O´Higgins

Perú avanza hacia la ratificación del Tratado de Alta Mar

La Purita Carne presenta "Cyberwitch" de Fiorella Terrazas (Fio Loba)

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025