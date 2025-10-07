Australia ofrece atractivas oportunidades académicas y profesionales para estudiantes peruanos

Estudiar en un país angloparlante con alto nivel académico puede abrir puertas laborales y profesionales. Nuevas oportunidades se presentan para jóvenes que buscan formarse en carreras clave.

La University of Newcastle, una de las instituciones australianas más reconocidas y que han logrado colocar estudiantes que han ocupado cargos importantes en la política en Australia y diferentes países, así como grandes empresarios esta vez se une a la Embajada de Australia en Perú para presentar beneficios especiales dirigidos a jóvenes estudiantes en la Expo Exterior Perú 2025.

Para ello, se ha organizado una feria informativa este jueves 16 de octubre, de 2:00 p. m. a 8:00 p. m., en Casa Andina Premium, ubicada en avenida La Paz 463, Miraflores. El ingreso es gratuito con registro previo en la web oficial del evento.

Esta actividad trae consigo oportunidades concretas: una beca del 25% en matrícula, alojamiento gratuito durante el primer periodo académico y un curso complementario de inglés de 60 horas para los estudiantes que aun no cuentan con nivel de ingles necesario para determinados programas.

Este apoyo representa un ahorro significativo pues cubre parte de la matrícula, los gastos iniciales de vivienda y clases adicionales de inglés. Se trata de una ventaja importante en un contexto donde el costo de estudiar en el exterior es uno de los mayores retos para las familias.

Sus áreas de mayor atractivo para los peruanos incluyen ingeniería, negocios, ciencias de la salud y tecnología de la información, sectores con alta demanda laboral en Australia y opciones sólidas de trabajo post-estudios.