Suki Bendezú presenta Existir y Persistir: arte que transforma la adversidad en fuerza

La destacada artista peruana Suki Bendezú, ganadora de la X Bienal Internacional de Quito, regresa a la escena cultural con una propuesta que reafirma su maestría en el arte abstracto y su dominio de la técnica del óleo. Egresada de la Escuela Superior de Formación Artística Sérvulo Gutiérrez Alarcón, Suki ha forjado una trayectoria sólida que combina sensibilidad, fuerza expresiva y una búsqueda constante por plasmar las huellas de la vida en el lienzo.

“A través de esta muestra, quiero compartirles un diálogo íntimo y profundo sobre lo que significa mantenerse en pie frente al paso del tiempo, las transformaciones inevitables y las adversidades que surgen en la vida. Cada obra no es solo una imagen, sino una huella viva de mi experiencia; resistir también es un acto de valentía”, comenta la artista.

Originaria de Ica, ciudad donde actualmente tiene su taller, Suki transforma sus emociones y vivencias en composiciones que inspiran fortaleza y renovación. Existir y Persistir es una invitación a contemplar cómo el arte puede convertirse en un refugio y a la vez en un impulso para seguir adelante, habitando el presente con determinación y esperanza.

“Con esta exposición, mi propósito es invitar a cada persona a detenerse un instante, mirar hacia su interior y reconocer el valor de cada paso que da. Que este encuentro con el arte sea también un recordatorio de que siempre podemos transformarnos, crecer y aportar algo positivo al mundo que nos rodea. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejores, para persistir y para existir con mayor sentido.” Finaliza Suki

La muestra va hasta el 15 de setiembre a las 7pm en el Centro Cultural Juan Parra del Riego.

