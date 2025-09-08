HOYSuscripcion LR Focus

Suki Bendezú presenta Existir y Persistir: arte que transforma la adversidad en fuerza

Hasta el 15 de septiembre, el Centro Cultural Juan Parra del Riego (Barranco) será el escenario de la nueva exposición de Suki Bendezú, reconocida artista iqueña que invita a reflexionar sobre la resiliencia y el paso del tiempo a través de su obra.

Suki Bendezú. Foto: Difusión.
La destacada artista peruana Suki  Bendezú, ganadora de la X Bienal Internacional de Quito, regresa a la escena cultural con una propuesta que reafirma su maestría en el arte abstracto y su dominio de la técnica del óleo. Egresada de la Escuela Superior de Formación Artística Sérvulo Gutiérrez Alarcón, Suki ha forjado una trayectoria sólida que combina sensibilidad, fuerza expresiva y una búsqueda constante por plasmar las huellas de la vida en el lienzo.

“A través de esta muestra, quiero compartirles un diálogo íntimo y profundo sobre lo que significa mantenerse en pie frente al paso del tiempo, las transformaciones inevitables y las adversidades que surgen en la vida. Cada obra no es solo una imagen, sino una huella viva de mi experiencia; resistir también es un acto de valentía”, comenta la artista.

Originaria de Ica, ciudad donde actualmente tiene su taller, Suki transforma sus emociones y vivencias en composiciones que inspiran fortaleza y renovación. Existir y Persistir es una invitación a contemplar cómo el arte puede convertirse en un refugio y a la vez en un impulso para seguir adelante, habitando el presente con determinación y esperanza.

“Con esta exposición, mi propósito es invitar a cada persona a detenerse un instante, mirar hacia su interior y reconocer el valor de cada paso que da. Que este encuentro con el arte sea también un recordatorio de que siempre podemos transformarnos, crecer y aportar algo positivo al mundo que nos rodea. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejores, para persistir y para existir con mayor sentido.” Finaliza Suki

La muestra va hasta el 15 de setiembre a las 7pm en el Centro Cultural Juan Parra del Riego.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

