Minas, donde la esperanza se viste de caravana: Una jornada que iluminó los andes cutervinos

Entre los pliegues de la cordillera y los murmullos del viento andino, el Centro Poblado Minas despertó el 17 de julio de 2025 con un latido distinto: el de la esperanza que llega rodando por caminos de tierra, envuelta en la Caravana Multisectorial de articulación territorial, convocada por el Programa Nacional PAÍS.

Minas, ubicado en el distrito de Querocotillo en la provincia de Cutervo, es una comunidad que respira con el alma de su gente: campesinos, madres tejedoras de historias, niños de mirada limpia y abuelos que conservan la memoria del cerro. A una altitud que acaricia los 2,400 metros sobre el nivel del mar, este centro poblado se asienta entre paisajes verdes y quebradas que guardan leyendas, donde cada casa es una semilla de esfuerzo que resiste el paso del tiempo.

Un encuentro de dignidad

El Tambo Sillengate y el Tambo Santa Rosa, brazos solidarios del Estado, se convirtieron en epicentros de atención durante esta jornada inédita. Más de 30 instituciones públicas y privadas se congregaron con un propósito claro: devolverle a la ruralidad la voz que merece, acercando servicios esenciales como atención médica, asesoría legal, campañas de vacunación, talleres educativos, registro civil, y orientación familiar.

Presencia judicial que inspira

El evento contó con la participación activa del Dr. César William Bravo Llaque, Juez Superior Titular y Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), y el Dr. Jorge Itamar Reupo García, Juez Especializado de Familia de Cutervo, quienes reafirmaron el compromiso del Poder Judicial con las zonas que más lo necesitan. Su presencia simbolizó que la justicia, más que un concepto jurídico, es un acto de cercanía humana.

El Sr. Elmer Alaya Izquierdo, Coordinador Territorial del Programa Nacional País, compartió con emoción: "Es la primera vez que en el Centro Poblado Minas se celebra un evento de tal magnitud. Hoy, cientos de personas —desde los niños que descubren el mundo hasta los ancianos que lo recuerdan— han recibido atención digna y cercana."

Minas: Tierra que canta bajo el sol

Este paraje, usualmente olvidado por las rutas oficiales, vibró con talleres infantiles, música local, testimonios conmovedores y el cruce fraterno de instituciones que, por un día, hablaron el idioma del servicio. La jornada no solo atendió necesidades; sembró la certeza de que el Estado puede llegar donde antes solo llegaban las lluvias.

Poética del servicio: Un compromiso de todos

La Unidad de Imagen Institucional de la CSJLA declara, con orgullo y convicción, que no basta hablar de inclusión si no se vive en terreno. Minas nos enseñó que, en lo alto de Cajamarca, los gestos valen más que discursos y que cada rostro atendido deja una huella que el país no debe borrar.

Porque allí, donde los caminos aún sueñan con ser asfaltados, llegó la caravana. Y con ella, un soplo de dignidad.