Atina presenta ‘Manyas??’, una fusión de afrobeat y festejo que marca una nueva etapa musical

Con este lanzamiento, Atina busca conectar culturas latinas y planea un EP para 2027, consolidando su carrera en el radar de Billboard y en emisoras de Perú. Foto: difusión

Con este lanzamiento, Atina busca conectar culturas latinas y planea un EP para 2027, consolidando su carrera en el radar de Billboard y en emisoras de Perú. Foto: difusión

La cantante peruana Atina inicia una nueva etapa en su carrera de la mano de la productora ARIEL, apostando por una propuesta que busca proyectar el nuevo sonido del Perú. Junto al artista colombo-dominicano Danny Polo, presenta una innovadora combinación de la frescura del afrobeat con las raíces del festejo peruano.

El nombre del sencillo ‘Manyas??’ nace de una de las expresiones más populares del habla cotidiana peruana. La palabra manyas, utilizada con el sentido de ¿entiendes? o ¿me entiendes?, se convierte en el eje de un coro pegajoso que transforma esta característica expresión local en el sello distintivo de la canción.

La temática de ‘Manyas??’ gira en torno a salir, conocer a alguien, dejarse llevar y disfrutar el presente sin preocuparse demasiado por lo que pueda suceder después. A través de referencias cotidianas como la playa, las cervezas, la leche de tigre y diversas jergas populares, el tema retrata a una juventud peruana contemporánea con un lenguaje espontáneo, fresco y desenfadado.

Por su parte, Danny Polo incorpora influencias de los sonidos internacionales anglosajones, junto con elementos de sus raíces colombianas y dominicanas. De esta manera, el lanzamiento se convierte en un punto de encuentro entre Perú, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, conectando distintas culturas latinas mediante una propuesta musical creada para bailar, compartir y disfrutar el momento.

Para Atina, este sencillo también representa el inicio de una etapa artística más amplia. En los próximos meses, la cantante continuará profundizando en el sonido del afrofestejo junto a ARIEL, con nuevos lanzamientos que servirán de antesala a un EP previsto para 2027.

Con una carrera que ya le ha permitido ingresar al radar de Billboard, sonar en emisoras peruanas como Onda Cero, Studio92, La Zona y La Karibeña, presentarse en eventos como All Music Fest y colaborar con diversos exponentes de la escena latina, Atina apuesta ahora por una nueva dirección musical en la que sus raíces peruanas adquieren un papel central.