U2: “Creemos en un mundo donde la cultura y la memoria no sean silenciadas”

La banda irlandesa lanza sus primeros temas desde 2017. Cantan sobre Ucrania, Palestina y la violencia de ICE. “Estas canciones llegan en el momento preciso”, señalan.

U2.
U2. | Universal Music.

“Renée Good, nacida para morir libre / Madre estadounidense de tres hijos /¿Renée, la ‘terrorista doméstica’?”, dice parte de la letra de American Obituary, una de las canciones del EP de U2. La primera producción que presenta la banda desde 2017, está cargada de letras políticas como este homenaje a la mujer asesinada por ICE en Minneapolis.

En una entrevista por el lanzamiento de Days of Ash, Bono citó lo dicho por la jefa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, cuando calificó a Good de terrorista doméstica:  “Este fue un intento de asesinar el significado mismo, el significado de las palabras, el significado de la verdad. Si dejas que la gente se salga con la suya, puedes despedirte de tu democracia”.  Y sobre la mujer víctima de la violencia del ICE, agregó: Fue una mujer comprometida con la desobediencia civil no violenta”.

En Song Of The Future, la banda habla del movimiento feminista Mujer, Vida, Libertad. Sarina Esmailzadeh, una adolescente de 16 años, perdió la vida luego de ser golpeada por la seguridad iraní. “Ella es la canción del futuro que resuena en mi mente”, cantan Bono. Luego, en One Life At A Time, la banda canta en homenaje a Awdah Hathaleen, el activista que fue asesinado por el colono israelí Yinon Levi el 28 de julio de 2025. El palestino había sido asesor para el documental ganador del Óscar No Other Land.

El baterista recordó que, aunque trae reacciones positivas y negativas que tomen una postura política, siempre lo ha hecho. “Creo que estas nuevas canciones están a la altura de nuestro mejor trabajo. Hablamos mucho sobre cuándo lanzar nuevas canciones. No siempre se sabe… tal como está el mundo ahora, parece que es el momento adecuado. Desde nuestros inicios, trabajando con Amnistía o Greenpeace, nunca hemos dudado en posicionarnos, y a veces eso puede ser un poco lioso; siempre hay alguna reacción negativa, pero es una parte importante de quiénes somos y por qué seguimos existiendo”.

Para el bajista de U2, Adam Clayton, el EP se lanza en un momento preciso. “Estoy entusiasmado con estas nuevas canciones; siento que llegan en el momento justo”. El guitarrista The Edge agrega: “Creemos en un mundo donde las fronteras no se borren por la fuerza, donde la cultura, la lengua y la memoria no sean silenciadas por el miedo. Donde la dignidad de un pueblo no sea negociable. Esta creencia no es temporal. No es una moda política. Es la base que pisamos. Y ahí nos mantenemos unidos”.

La banda también ha lanzado un cortometraje documental para acompañar la canción Yours Eternally (ft. Ed Sheeran & Taras Topolia) cuando se cumplen cuatro años de la invasión de Rusia. “Ucrania lleva cuatro años resistiendo la invasión rusa a gran escala. Los soldados del Cuerpo de Jartiya se encuentran entre los cientos de miles de ucranianos que realizan operaciones militares diarias para defender su país del ejército ruso invasor. Esta película contiene imágenes de un documental sobre soldados ucranianos que luchan por la libertad”.

