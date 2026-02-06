Susanne Noltenius: “Escribo desde mis propias inquietudes, que son muy femeninas"

La narrativa peruana del presente siglo se ha caracterizado por la aparición sostenida de varias camadas de autoras. Esto era impensable años atrás y son varios los factores que han contribuido a esta buena realidad. Pero esos factores, ligados a las opciones editoriales y al innegable talento, los abordaremos en otra ocasión.

En este contexto, Susanne Noltenius se ha posicionado como una escritora con buena crítica y muchísimos lectores. Su primer libro, Crisis respiratoria (2006), es uno de los cuentarios peruanos más sólidos publicados desde el 2000. Su segundo libro de relatos, Tres mujeres (2015), terminó por ratificar el mundo creativo de Noltenius: la perspectiva de la mujer. La mujer es el tema de nuestra autora, quien también ha publicado las novelas Tiene que haber otro final (2019) y Se hace otoño (2024). A esta producción, sumemos tres libros infantiles.

TE RECOMENDAMOS ÁLVAREZ Y OTROS CANDIDATOS QUE PASARON POR LA SALITA DEL SIN |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

El año pasado, se publicó la reedición, vía Seix Barral, de Tres mujeres. Se trata de una edición conmemorativa de un libro que consiguió el Premio Nacional de Literatura 2017 en la categoría cuento. Tres mujeres nos presenta tres relatos: “Divorciada”, “Casada” y “Soltera”. Las señas temáticas son evidentes y, en cuanto a su escritura, esta no cae en el tanteo. Un factor que ha acompañado a Noltenius desde sus inicios es la seguridad reflejada en una prosa clara, por momentos risueña, que tiene el extraño poder de aturdir al lector. Cuando Noltenius escribe de las mujeres, lo hace apelando a la sugerencia.

“Cuando entré a la literatura, tenía experiencia de vida y ganas de contar. Mi primer libro, Crisis respiratoria, lo publiqué a los 34 años. Creo que, en la literatura, te suma la edad. Yo no tengo una formación literaria. Soy una persona que ha vivido observando cómo vivía y observando a los demás. Y la literatura, la escritura, me ayuda a procesar todo lo que he visto”, declara para La República Susanne Noltenius.

"Tres mujeres". Imagen: Difusión.

Antes de ingresar a la literatura, Susanne Noltenius estuvo involucrada en el mundo de las finanzas, pero en esta parte de la narración, hace una precisión: “Yo siempre quise ser escritora. Desde que aprendí a leer, soñaba yo misma con algún día escribir historias. Pero bueno, criterio y realidad y familia conservadora, terminé estudiando administración de empresas, lo más alejado del mundo de las letras. Sin embargo, apenas tuve la oportunidad, me metí en una escuela de escritura. La inquietud por escribir nunca se me fue”.

Como hemos expuesto en el segundo párrafo, a Noltenius no le ha ido nada mal. Nuestra autora no cae en la falsa modestia. “Me siento agradecida porque he tenido lectores. Eso es lo que uno busca al final. Yo no escribo pensando en los premios, sino pensando en que alguien te lea”. A la pregunta sobre la mujer como eje central de su poética, la autora asiente y señala que “mi gran batalla personal ha sido criar a mis tres hijos, que es lo más grande que he hecho. He buscado equilibrar mi rol de madre con cultivar una vida propia. Lo de las finanzas ha sido como un trabajo alimenticio, como muchos tenemos, pero mi gran reto a nivel personal ha sido forjarme en la escritura. Y eso es lo que he buscado y creo que es lo que se refleja en mis historias porque mis protagonistas son, en un 90 por ciento, mujeres que están en eso también, en poder equilibrar maternidad con algún sueño”.

Los relatos de Noltenius son como novelas encapsuladas. En esa contención discursiva, dice mucho. “Creo que mi formato no va a ir mucho más allá de una novela breve tampoco, porque siento yo que un momento específico en la vida de un personaje puede hacer que el lector intuya, se imagine o perciba toda la vida que hay detrás o incluso después del final del relato. Entonces, me gusta hacer como un zoom con la cámara a ese momento preciso que es tan revelador o transformador en la vida del personaje”.

Susanne Noltenius: "Escribo porque me interesa la disciplina artística y los contenidos de ideas". Foto: Difusión.

Cuando Noltenius ganó el Premio Nacional de Literatura, tenía dos libros. Es decir, no era dueña de una obra copiosa. “Es una resaca de felicidad que no se me ha ido todavía. Fue maravilloso y es una alegría que la voy a tener siempre. Tres mujeres agotó varias ediciones desde que salió en 2015. No voy a olvidar la noche del 17 de noviembre de 2017, esa noche sentí una enorme responsabilidad. Lo que iba a publicar después tenía que ser bueno para confirmar que ese premio era merecido”.

Las mujeres de Noltenius, y en especial las de Tres mujeres, muestran una característica común: han sido zamaqueadas por la vida. “Yo he sido zamaqueada por la vida y eso es lo que creo me ha hecho mejor persona. De joven pensaba que todo lo debía tener controlado, como tener una buena carrera y un buen trabajo para que el éxito estuviera asegurado. Pero no fue así. Tener hijos, por ejemplo, es un zamaqueo permanente, que nunca va a cambiar. Lo que busco es contar buenas historias. Escribo desde mis propias inquietudes, que son muy femeninas”.

Los personajes de Tres mujeres transmiten una desilusión, como si después del sueño del matrimonio comenzara la vida real. “Todos esos nudos que vienen después del fueron felices para siempre son más interesantes que el cuento de hadas, son más interesantes para narrar y aprender de la vida. Escribo porque me interesa la disciplina artística y los contenidos de ideas, pero no en un sentido panfletario”.

Las mujeres de Noltenius son empoderadas. Tienen independencia económica, por ejemplo. Pero están destrozadas. Lo que les pasa, le puede suceder a cualquier mujer. A esta cualidad, sumemos otras: la sugerencia y el erotismo. En estas parcelas, Noltenius apela al tejido discursivo y no a lo explícito. “El deseo es lo más inherente a las personas. Mis personajes están entre lo que deberían ser y hacer versus lo que realmente quieren. En mis nuevos relatos estoy explorando el deseo, pero más como proceso”.

No es poco lo señalado Noltenius y no sería nada raro precisar que es una de las plumas peruanas –en general, entre hombres y mujeres- que mejor ha explorado esta parcela en la que no pocos pierden por el efectismo y la falta de experiencia/perspectiva de vida. La obra de Noltenius dice mucho. Búsquenla.