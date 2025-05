Steve Diggle: “Buzzcocks no es solo una banda de grandes éxitos”

Buzzcocks compartió la escena del punk con Sex Pistols y The Clash. Formada en Manchester en 1976, la banda británica ha sufrido varios cambios y, tras la muerte de Pete Shelley en 2018, el compositor y cantante Steve Diggle es el que suele hablar con la prensa y ha tomado el liderazgo. “Soy el único que nunca se fue. Todos los miembros, incluyendo a Pete, se fueron en algún momento. Yo nunca lo hice”, responde por audio a la producción de su primer concierto en Lima.

La banda presentó en 2022 el disco Sonics in the soul, el primero desde 2014 y sin Shelley. En las plataformas, canciones como Ever Fallen In Love lanzada en 1987, tienen millones de reproducciones. Desde que fue subida a YouTube hace cinco años, alcanza los 6 millones. Diggle tiene una respuesta para la vigencia de su música. “Creo que cantábamos sobre la condición humana, algo con lo que la gente se identifica.

Y es increíble cómo sigue sonando tan bien y tan relevante hoy en día. Cuando lanzamos un nuevo álbum hace dos años, para mí era importante mantenerlo vigente. Y lanzaremos otro álbum en octubre, lo que nos hará aún más relevantes.

Sigo escribiendo material nuevo y publico al menos cada dos años. No es solo la banda de grandes éxitos. Son los grandes éxitos pasando a las nuevas tendencias”.

El bajista dice que la contribución de la banda de Harmony in my Head y What Do I Get? fue tener un estilo distintivo. “Una forma existencial de ver la vida, demostrando que puedes ser idiosincrásico y complejo. Lidiar con las cosas del mundo y mirar el mundo desde la perspectiva de un fanático”.

Para Diggle, el punk fue una herramienta válida para las protestas sociales. Ahora, “Trump es intangible. La gente sigue esperando que sea físico”, comenta. “(El punk) era simplemente una fuente de inspiración para la gente, y así lo vimos. Es decir, algunas personas se convierten en un cliché, en un estereotipo de lo que es el punk, y empiezan a crear las reglas.

Si eres punk, solo puedes hacer esto y aquello; bueno, eso es una antítesis completa. La explosión fue buena, pero tienes que seguir adelante, haciendo otros álbumes”, señala sobre ese “espíritu rebelde” que ya no existe. “Simplemente cambió para mí. Tengo que adaptarme a la sociedad moderna. Cuando los punks desaparecieron, no había teléfonos móviles ni videos ni nada”.

Bandas como Nirvana y R.E.M. los mencionaron como influencia. Hace poco, Diggle recordó en una entrevista con la revista Rolling Stone lo que le dijo Joey Ramone: “Ustedes van en estas otras direcciones. Nosotros somos bien directos y ustedes también, pero se van a lugares más extraños”.

Su próximo disco tendría 14 canciones, un reggae y una canción acústica. En su concierto en Lima harán un repaso por su carrera y Diggle adelanta: “Podrán disfrutar de una medicina mágica. Luego, pueden esperar canciones de clase con mucha provocación, electricidad, inspiración y... cuando buscan punk, dicen ‘Buzzcocks, y hay otras bandas’. Saben, no somos iguales a otras bandas. Simplemente somos los Buzzcocks; definimos nuestro propio punk”.