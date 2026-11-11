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Atacan con una granada una sede del medio de comunicación colombiano RCN en Cali: no dejó víctimas ni heridos

El atentado se produce tras alertas recibidas por varios medios, incluyendo RCN, sobre posibles ataques. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, vincula las amenazas al ELN.

La sede de RCN en Cali, Colombia, fue atacada con una granada el 11 de noviembre. Foto: captura de X.
La sede de RCN en Cali, Colombia, fue atacada con una granada el 11 de noviembre. Foto: captura de X.
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La sede del medio de comunicación RCN en Cali, en el departamento colombiano del Valle del Cauca, fue atacada con una granada durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre.

La explosión, registrada hacia las 3:20 a. m. en las instalaciones del barrio Industrial Los Mangos, provocó daños materiales en la infraestructura exterior y los ventanales, pero no dejó muertos ni heridos. En el edificio se encontraba únicamente personal de seguridad.

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De acuerdo con la información preliminar, dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían arrojado el artefacto explosivo contra el perímetro de la sede antes de huir.

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La rápida intervención de la Policía Metropolitana permitió interceptar a dos hombres en las inmediaciones, que fueron detenidos como presuntos responsables. Sin embargo, la propia institución señaló posteriormente que ambos sospechosos no tendrían vínculos con el ataque, por lo que su eventual participación permanecía bajo investigación.

Los equipos antiexplosivos y de investigación criminal acordonaron la zona y comenzaron a recopilar pruebas, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad.

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“La libertad de prensa se respeta”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó el atentado y expresó su solidaridad. “La violencia y las amenazas contra los medios de comunicación son inaceptables. La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación”, indicó en X.

También aseguró que las autoridades llegarían “hasta el fondo de esta investigación” para que los responsables respondieran ante la justicia.

Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó que la explosión había causado daños materiales, pero no había dejado personas heridas.

El mandatario ordenó el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar y capturar a los responsables. “No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación”, afirmó.

También sostuvo que su Gobierno garantizaría las condiciones necesarias para que periodistas y trabajadores de prensa pudieran ejercer su labor sin presiones de grupos armados ilegales.

En medio de amenazas

El ataque se produjo apenas cuatro días después de que RCN, Caracol Televisión, Caracol Radio y otros medios recibieran información sobre supuestos planes para atentar contra sus instalaciones.

El domingo anterior, De la Espriella había atribuido esas amenazas a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y anunciado medidas de protección para las sedes, sus periodistas, trabajadores y familias. También había ordenado reforzar la seguridad de la revista SEMANA.

Las alertas habían llevado al Gobierno a poner especial atención en la protección de los medios de comunicación. No obstante, hasta el momento no se había establecido una relación entre esas amenazas y el ataque perpetrado en Cali, ni se había confirmado la autoría del atentado.

El episodio también recordó un ataque anterior contra la sede de RCN en la ciudad. En 2025, las instalaciones habían sido blanco de otro atentado que, según la información difundida entonces, había sido atribuido a disidencias de las FARC bajo el mando de alias Marlon.

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