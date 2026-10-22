El uranio de la Segunda Guerra Mundial revela qué tan cerca estuvo la Alemania nazi de crear una bomba atómica Una investigación reconstruyó las condiciones de un reactor a partir de uranio conservado y analiza si sus recursos eran suficientes para sostener una reacción en cadena.

La Alemania nazi estuvo mucho más lejos de desarrollar un reactor nuclear funcional para su proyecto de bomba atómica de lo que afirmó Werner Heisenberg, físico alemán y uno de los principales científicos involucrados en el proyecto nuclear. Un nuevo estudio, basado en documentos históricos y en el análisis de dos cubos de uranio que sobrevivieron al conflicto, concluyó que el reactor B8 no tenía los materiales necesarios para mantener una reacción nuclear continua.

El trabajo, publicado el 29 de septiembre en la revista PNAS Nexus, permitió reconstruir las condiciones del proyecto. Los investigadores determinaron que el reactor tenía menos de la mitad del agua pesada necesaria y alrededor de la mitad del uranio requerido para funcionar. Esto contradice la afirmación de Heisenberg de 1947, según la cual el reactor estaba casi terminado al final de la guerra.

El reactor B8 necesitaba mucho más uranio y agua pesada

El B8 estaba diseñado con cinco círculos concéntricos de cubos de uranio suspendidos mediante cadenas dentro de un tanque con agua pesada. Los científicos alemanes planeaban utilizar una fuente de neutrones de radio y berilio para iniciar la reacción, que después debía continuar cuando los núcleos de uranio se dividieran y liberaran más neutrones.

Una reproducción del reactor nuclear B8 nazi en la ciudad alemana de Haigerloch. Foto: ArtMechanic/Wikipedia

El reactor contaba con unos 1.400 litros de agua pesada, pero los investigadores calcularon que necesitaba más de 3.000 litros para mantener una reacción estable. Este material era especialmente difícil de producir y procedía de una única fábrica ubicada en Noruega, territorio ocupado por Alemania durante la guerra.

La investigación también estableció que el B8 tenía 664 cubos de uranio, con un peso total de unos 1.540 kilogramos. Sin embargo, habría necesitado al menos 1.200 cubos para funcionar. "Mis resultados indican que Heisenberg se equivocó por un factor de aproximadamente dos", señaló a Live Science Patrick Park, primer autor del estudio.

Alemania tampoco podía recurrir a un reactor de grafito

Los investigadores analizaron también si Alemania habría podido utilizar grafito en lugar de agua pesada, una opción empleada en otros proyectos nucleares. Sin embargo, concluyeron que esa alternativa tampoco era viable durante la guerra.

El problema estaba en el carbón disponible en Alemania para fabricar el grafito. Este contenía grandes cantidades de boro, un elemento capaz de absorber neutrones y que habría impedido que el material cumpliera adecuadamente su función dentro del reactor.

Por ello, el agua pesada terminó siendo la opción utilizada por los científicos alemanes. Pero conseguirla en cantidades suficientes también representaba un enorme obstáculo. Según el estudio, el B8 habría necesitado más del doble de toda el agua pesada producida por la fábrica noruega durante la guerra.

El error de Heisenberg y el verdadero alcance del proyecto

Park consideró que el error de Heisenberg debe entenderse dentro del contexto de los últimos meses del conflicto. El proyecto había sido trasladado a un sótano rocoso en Haigerloch después de los bombardeos sobre Berlín, mientras Alemania sufría una situación cada vez más crítica.

"Había gente muriendo o pasando hambre, por lo que estos cálculos del reactor no eran su primera prioridad, mientras que muchos detalles de la física de neutrones se desconocían en ese momento. Dadas estas circunstancias, creo que hizo lo mejor que pudo", explicó Park.

Mark Walker, historiador especializado en el programa nuclear alemán, coincidió en que Alemania no habría podido construir un reactor de grafito durante la guerra. Sobre el análisis del estudio, señaló: "Este artículo sostiene que si los alemanes hubieran hecho algo que no hicieron, entonces habría fracasado".

Los investigadores concluyeron que Alemania no pudo construir durante la Segunda Guerra Mundial un reactor funcional basado en agua pesada ni uno basado en grafito. Por tanto, el B8 estaba lejos de representar el avance decisivo que habría permitido continuar hacia un programa alemán de armas nucleares.