De los Andes a la Amazonía: el papa León XIV lleva su mensaje de fe por el Perú entre lágrimas, cantos y devoción

La lluvia no consiguió apagar las despedidas en Chiclayo, así como el frío de los Andes tampoco pudo detener a los fieles que esperaron durante horas en Cusco. Más tarde, bajo el intenso calor de la Amazonía, miles de personas volvieron a reunirse para recibir al papa León XIV. El domingo 15 de noviembre fue una de las jornadas más intensas de su visita pastoral al Perú: en pocas horas, el pontífice pasó de la tierra que lo acogió durante ocho años como obispo a las alturas de la Ciudad Imperial y, finalmente, al corazón de la selva peruana.

Entre abrazos a la distancia, cantos, danzas, imágenes religiosas y muestras de devoción, el Santo Padre completó un recorrido por tres ciudades antes de regresar a Lima, donde pasó la noche en la Nunciatura Apostólica, en vísperas de la misa multitudinaria que marcará su despedida del país.

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Una despedida bajo la lluvia: Chiclayo le dijo hasta pronto a su querido obispo

La jornada comenzó mucho antes de que el avión papal despegara. Desde la madrugada, miles de chiclayanos y visitantes ocuparon las calles del centro de la ciudad y los alrededores de la ruta hacia la Base Aérea N.° 6. Algunos habían permanecido allí desde la noche anterior. Otros llegaron cuando todavía no amanecía, con paraguas, bolsas de plástico y prendas improvisadas para protegerse de la lluvia que empezó a caer alrededor de las 3.00 a. m.

La despedida tenía un significado especial. No se trataba únicamente de ver pasar al líder de la Iglesia católica, sino de volver a encontrarse, aunque fuera por unos segundos, con quien durante ocho años fue su obispo y construyó un vínculo profundo con la comunidad.

El momento más emotivo ocurrió a las afueras de la Residencia Episcopal. Cuando todo estaba preparado para que la comitiva continuara su recorrido hacia el aeropuerto, León XIV decidió romper el protocolo. Acompañado por el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, se acercó a los fieles que lo aguardaban y tomó un micrófono para dirigirles unas palabras.

Los aplausos y los vítores no tardaron en aparecer. Entre cantos y saludos, el pontífice impartió una bendición y agitó las manos para despedirse de quienes, pese a las precipitaciones, no habían querido perderse sus últimos minutos en la ciudad. La escena resumió el cariño que conserva por esta tierra norteña, donde desarrolló una parte importante de su trayectoria pastoral.

Finalmente, el Santo Padre continuó hacia la Base Aérea de Chiclayo para abordar el avión que lo llevaría a Cusco. A las 7.50 a. m. estaba prevista su partida rumbo a la Ciudad Imperial, con una nueva multitud esperándolo al otro lado de los Andes.

Cusco recibió al pontífice entre cantos, lluvia y una multitudinaria expresión de fe

Poco después de las 10.00 a. m., el avión que trasladaba al papa León XIV aterrizó en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete. La llegada a Cusco significaba reencontrarse con una ciudad que conserva una profunda tradición religiosa y que había preparado una recepción especial para el sucesor de Pedro.

A su descenso de la aeronave, el pontífice fue recibido por autoridades y representantes locales. Jóvenes vestidos con trajes típicos participaron en el recibimiento y le dieron la bienvenida antes de que continuara con sus actividades. Sin embargo, una sorpresa esperaba a los cusqueños: León XIV abordó un vehículo descapotable para dirigirse al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde lo aguardaban miles de personas.

El recorrido se convirtió en una manifestación de devoción popular. Las calles se llenaron de fieles que levantaban banderas, imágenes religiosas y pancartas, mientras se escuchaban expresiones de cariño como “¡León, amigo, Cusco está contigo!”. Según los reportes oficiales del Vaticano, alrededor de 500.000 personas esperaron al pontífice a lo largo de las calles de la ciudad, mientras que unas 100.000 participaron en el encuentro de Saqsaywaman.

La lluvia también acompañó esta parte de la jornada. En medio de las precipitaciones, el Santo Padre llegó al complejo arqueológico, donde se desarrolló uno de los momentos más significativos de su visita a la región: el encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular.

El recuerdo de un arzobispo fallecido y la Rosa de Oro para la Mamacha Belén

La ceremonia estuvo marcada por un homenaje que tocó especialmente a la comunidad católica cusqueña. León XIV recordó a monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, quien falleció el pasado 30 de octubre, a los 74 años, antes de poder recibir personalmente al pontífice.

El prelado había participado en los preparativos para esta visita apostólica y esperaba encontrarse con quien llegaría a la ciudad como sucesor de Pedro. Por ello, al iniciar su intervención, León XIV expresó su gratitud por la vida y el ministerio del religioso y pidió oraciones por su eterno descanso. También manifestó su cercanía con quienes sufrían su ausencia.

El homenaje adquirió un significado todavía más especial por tratarse de una visita que el propio arzobispo había ayudado a preparar. Su ausencia estuvo presente en una jornada que debía representar una celebración para toda la Iglesia cusqueña.

Pero la devoción mariana también tuvo un lugar central. Durante el encuentro, León XIV entregó la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén, conocida cariñosamente como la Mamacha Belén y considerada patrona jurada del Cusco. Se trató de un reconocimiento pontificio de gran relevancia para la tradición religiosa de la ciudad.

La distinción, que tiene más de ocho siglos de historia dentro de la Iglesia católica, está reservada actualmente para advocaciones de la Virgen María. Con este gesto, el pontífice reconoció la importancia de una imagen que forma parte de la memoria espiritual de generaciones de cusqueños.

La ceremonia concluyó con oraciones y expresiones de veneración a la Virgen. La entrega de la Rosa de Oro se convirtió así en uno de los momentos más simbólicos de la jornada en los Andes.

El Ángelus frente a la Catedral y un gesto para el Taytacha

Tras concluir el encuentro en Saqsaywaman, el papa se trasladó al centro histórico para continuar con sus actividades. La Plaza Mayor del Cusco se convirtió en otro escenario multitudinario. Allí, frente a la Basílica Catedral de la Asunción, rezó el Ángelus ante una multitud que esperaba su paso.

El recorrido volvió a estar acompañado de cantos y manifestaciones de cariño. Los fieles no dejaron de saludarlo mientras el papamóvil avanzaba por las calles de la Ciudad Imperial, donde también se exhibieron imágenes de las principales devociones religiosas de la región.

En el encuentro en la Catedral, León XIV tuvo presente al Señor de los Temblores, el Taytacha, patrón jurado del Cusco. Frente a su imagen, recordó la tradición que vincula al Cristo Moreno con la protección de la ciudad desde el terremoto de 1650. Como muestra de cercanía y respeto por esta devoción, entregó un sudario pontificio a la venerada imagen.

El gesto fue descrito como una caricia del papa para un pueblo que ha encontrado en su patrón religioso un símbolo de refugio y esperanza. También dirigió unas palabras a los enfermos y a las personas que atraviesan dificultades, y recordó al fallecido arzobispo Richard Alarcón.

Así, entre la devoción a la Virgen de Belén y el homenaje al Taytacha, León XIV cerró su breve pero intensa visita a Cusco. Habían transcurrido apenas unas horas desde su llegada y todavía le esperaba otro destino: la Amazonía peruana. A las 1.05 p. m. estaba prevista su partida hacia Pucallpa.

Pucallpa recibió al papa con danzas amazónicas y el abrazo de sus pueblos originarios

Desde Cusco, el avión papal emprendió vuelo hacia Pucallpa. La expectativa en la ciudad amazónica había comenzado varias horas antes. Miles de personas se apostaron en las calles y en los alrededores de los lugares donde se desarrollarían las actividades, pese a las altas temperaturas que superaban los 34 °C.

La aeronave aterrizó alrededor de las 2.25 p. m., cinco minutos antes de lo previsto. En el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, León XIV fue recibido por monseñor Augusto Martín Quijano Rodríguez, obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, además de autoridades regionales y locales.

Uno de los primeros gestos del pontífice fue acercarse a un grupo de niños que lo esperaba con entusiasmo. “¡Bienvenido Papa, bienvenido a la tierra colorada!”, le gritaron los menores. El Santo Padre respondió con una sonrisa y se detuvo para estrecharles las manos. Entre ellos había un pequeño vestido con indumentaria tradicional amazónica.

Fue una escena breve, pero representativa de la alegría con la que la ciudad lo recibió. Desde el aeropuerto, el pontífice se dirigió hacia el Malecón Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha, donde lo aguardaban misioneros, religiosas y representantes de distintos pueblos indígenas.

La recepción tuvo un carácter especial. Representantes de las comunidades Shipibo-Konibo, Asháninka, Kukama Kukamiria y Awajún participaron en el encuentro. Algunas delegaciones habían llegado incluso en embarcaciones, surcando las aguas del río Ucayali para formar parte de la histórica visita.

Fueron 145 los representantes indígenas amazónicos movilizados con apoyo del Ministerio de Cultura, además de otras delegaciones y dirigentes de diferentes regiones.

Danzas, cantos y regalos para el Santo Padre en Yarinacocha

La llegada al Malecón Puerto Callao estuvo acompañada de danzas tradicionales, música y expresiones culturales de los pueblos amazónicos. El colorido de los trajes, los cantos y las representaciones artísticas transformaron el encuentro en una celebración de la diversidad cultural de la selva peruana.

Los representantes de las comunidades recibieron al pontífice y compartieron con él testimonios, expresiones de fe y presentes elaborados como muestra de su identidad y gratitud. León XIV escuchó a los participantes y recibió los obsequios al concluir su intervención.

El encuentro fue uno de los momentos centrales de su visita a Pucallpa. En su mensaje, el papa mencionó la necesidad de proteger a los pueblos originarios, atender las heridas de la Amazonía y garantizar los derechos de quienes habitan estos territorios. También expresó su reconocimiento al trabajo de los misioneros y agentes pastorales que acompañan a las comunidades más alejadas.

Sus palabras abordaron, entre otros asuntos, los asesinatos de líderes indígenas, la contaminación ambiental y las dificultades para acceder a servicios básicos. Sin embargo, el eje de esta parte de la jornada fue el encuentro directo con las comunidades y el reconocimiento de su diversidad cultural.

Una misa histórica en La Videnita: la Amazonía recibió por primera vez a un Papa

Después de encontrarse con los representantes de los pueblos amazónicos, León XIV se trasladó a la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita. Allí se había preparado una celebración que quedará registrada en la historia de la Iglesia católica en el país: la primera misa presidida por un pontífice en la Amazonía peruana.

Desde temprano, miles de fieles habían ocupado los espacios habilitados en el recinto deportivo. Familias enteras, religiosas, jóvenes, adultos mayores y visitantes de otras regiones aguardaban la llegada del Santo Padre. Algunos llevaban banderas del Vaticano, otros vestían polos con su imagen y muchos se protegían del intenso sol con sombrillas y gorros.

La recepción estuvo acompañada nuevamente por danzas típicas y cánticos. La identidad amazónica también estuvo presente en los preparativos litúrgicos: los copones utilizados durante la celebración tenían diseños vinculados con las culturas indígenas, mientras que los ornamentos religiosos incorporaban elementos del arte shipibo-konibo.

El propio León XIV lució una casulla con diseños inspirados en esta tradición, elaborados con la participación de artistas y representantes de las comunidades locales. De esta manera, la cultura amazónica no quedó relegada a la bienvenida, sino que también formó parte de la celebración religiosa.

A las 4.45 p. m. comenzó la misa en La Videnita. El coro, integrado por 168 participantes, acompañó la ceremonia con un repertorio que incorporó el idioma shipibo, otro de los elementos que dieron identidad a esta celebración.

La eucaristía congregó a miles de personas y marcó un acontecimiento inédito para la región. Pucallpa no solo había recibido al pontífice, sino que se convirtió en escenario de una celebración que llevó la presencia papal hasta el corazón de la Amazonía peruana.

Concluida la misa y tras impartir la bendición a los asistentes, León XIV dio por terminadas sus actividades públicas en Ucayali. La jornada había reunido en un mismo recorrido las expresiones religiosas de los Andes y la diversidad cultural de los pueblos amazónicos.

De regreso a Lima: el Papa cerró una de las jornadas más exigentes de su visita

La misa en La Videnita marcó el final de las actividades públicas de León XIV en Pucallpa. Después de una jornada que comenzó con una despedida bajo la lluvia y continuó entre las alturas de Cusco y el calor amazónico, el pontífice emprendió el último tramo de su recorrido.

A las 7.05 p. m. estaba programada su salida desde el aeropuerto de Pucallpa rumbo a Lima. Su llegada a la Base Aérea del Callao estaba prevista para las 8.20 p. m., desde donde continuaría hacia la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, para descansar.

El regreso a la capital significó también el reencuentro con una ciudad que lo había recibido días atrás con multitudinarias muestras de afecto. Allí pasará su última noche antes de cumplir las actividades de despedida de este lunes 16 de noviembre.

Su agenda contempla una visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se encontrará con adultos mayores y trabajadores del establecimiento. Posteriormente, a las 10.30 a. m., presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Finalmente, participará en la ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao, antes de partir hacia Roma a la 1.45 p. m.

Así terminó el domingo más intenso de su recorrido por el territorio peruano. Tres ciudades, tres escenarios distintos y miles de personas que encontraron en su presencia una oportunidad para expresar su fe y cercanía. Desde los chiclayanos que desafiaron la lluvia para decirle hasta pronto hasta los pueblos amazónicos que llegaron desde distintos territorios para recibirlo, la jornada dejó una imagen común: el cariño de un país que lo reconoce como parte de su historia.