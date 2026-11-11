Sobrinos del papa Francisco sorprenden a León XIV con especial regalo y conmovedora carta: ¿Qué decía? Los ocho sobrinos del Papa Francisco protagonizaron un emotivo encuentro con León XIV en la Catedral de Buenos Aires. Los familiares entregaron un regalo simbólico acompañado de una carta dedicada al legado de Jorge Mario Bergoglio.

¡Un momento lleno de emoción! La visita del papa León XIV a Argentina dejó una conmovedora escena cuando ocho sobrinos de su antecesor, el fallecido papa Francisco, se acercaron para entregarle un regalo cargado de significado espiritual. El encuentro se realizó en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde los familiares de Jorge Mario Bergoglio también compartieron una carta dedicada a la memoria de su querido tío.

El emotivo gesto ocurrió el martes 10 de noviembre de 2026, al finalizar la celebración de las Vísperas junto a los obispos argentinos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el significado del obsequio, estrechamente relacionado con la fe y las tradiciones personales del anterior pontífice.

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¿Qué regalo entregaron los sobrinos del papa Francisco a León XIV?

Los ocho familiares directos de Jorge Mario Bergoglio sorprendieron al papa León XIV con una rosa blanca, símbolo que tenía un profundo significado para Francisco debido a su devoción por Santa Teresita del Niño Jesús.

El presente estuvo acompañado de una carta en la que los sobrinos explicaron por qué habían elegido aquella flor para homenajear a su familiar.

“Esta rosa blanca, tan significativa para nuestro querido tío Francisco, llega hoy a sus manos como un pequeño signo de amor, de fe y de continuidad”, escribieron.

La elección no fue casual. Durante su vida, Francisco mantuvo una especial devoción por Santa Teresita de Lisieux, a quien recurría en momentos importantes. Incluso acostumbraba conservar una estampa de la santa entre sus pertenencias personales.

Para el pontífice argentino, las rosas representaban las gracias y el amor de Dios. Por ello, sus sobrinos decidieron compartir con León XIV un símbolo que formaba parte de la espiritualidad de su tío.

En la carta también expresaron su deseo de que el legado de Francisco permanezca presente en la Iglesia católica.

“Que la ternura, la esperanza y la misericordia que Francisco sembró sigan floreciendo en la Iglesia”, señalaron.

Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Argentina

Antes de recibir el obsequio, León XIV protagonizó otro momento significativo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El sumo pontífice se acercó a la placa conmemorativa dedicada a Jorge Mario Bergoglio y permaneció en silencio mientras elevaba una oración en memoria de su antecesor.

La inscripción recuerda que Francisco fue arzobispo de Buenos Aires entre 1996 y 2013, antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica. También hace referencia a su pontificado, que se extendió desde 2013 hasta 2025.

Durante la ceremonia participaron autoridades eclesiásticas argentinas y seis niños pertenecientes a parroquias y asociaciones de la arquidiócesis, quienes colocaron pequeños ramos de flores al pie del memorial.

El encuentro con los sobrinos de Francisco se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la visita de León XIV a Argentina, al reunir en un mismo escenario el recuerdo del fallecido pontífice, el cariño de su familia y un mensaje de continuidad espiritual.