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Servando y Florentino en Lima 2027: fecha, lugar y entradas para el concierto del dúo venezolano

Con la gira 'Se buscan: Vivos o Inmortales', Servando y Florentino celebran su trayectoria con temas como 'Una fan enamorada', 'Estás hecha para mí', 'Alíviame', etc.

Los hermanos Primera, Servando y Florentino, regresan a Lima el 12 de marzo de 2027, con un único concierto en el Multiespacio Costa 21, como parte de su gira mundial.
Los hermanos Primera, Servando y Florentino, regresan a Lima el 12 de marzo de 2027, con un único concierto en el Multiespacio Costa 21, como parte de su gira mundial.Foto: difusión.
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¡Los hermanos Primera regresan! Los cantantes Servando y Florentino volverán a encontrarse con sus seguidores peruanos el próximo 12 de marzo. El dúo venezolano ofrecerá un único concierto en el Multiespacio Costa 21 de Lima, como parte de su gira internacional 'Se buscan: Vivos o Inmortales – World Tour 2027'.

Con este recorrido mundial, los hermanos Primera retomaron sus presentaciones después de varios años alejados de los escenarios. La gira celebra su trayectoria y los reúne nuevamente con el público que los acompaña desde sus inicios en Salserín y durante su posterior etapa como dúo independiente.

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La preventa de entradas para Servando y Florentino comenzará el 13 de noviembre en Teleticket, ofreciendo un 35% de descuento con tarjetas CMR del Banco Falabella.

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Servando y Florentino regresan a Lima este 2027

La propuesta viene recorriendo América y Europa con presentaciones que han agotado sus entradas. Sobre el escenario, los artistas combinan los éxitos que marcaron su carrera con un repertorio renovado, en el que ofrecen una interpretación de la salsa desde una perspectiva actual.

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Para su concierto en Lima, los propios hermanos Primera han adelantado que interpretarán las canciones más representativas de su historia musical. La cita promete reunir a distintas generaciones en una noche de recuerdos, energía y conexión con el público.

Entre los temas que formarán parte del espectáculo destacan 'Una fan enamorada', 'Estás hecha para mí', 'Alíviame', 'Una canción que te enamore', 'Te regalo la luna' y 'Muchacho solitario'. El repertorio busca conquistar tanto a sus seguidores de siempre como a quienes se han acercado a su música durante esta gira internacional.

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Entradas para Servando y Florentino en Lima

La preventa de las entradas para el concierto de Servando y Florentino en Lima 2027 arranca este 13 de noviembre, a partir de las 10.00 a. m., vía Teleticket, con 35% de descuento con las tarjetas CMR de banco Falabella y va únicamente hasta el 20 de noviembre.

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