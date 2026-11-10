Benjamin Franklin publicó en 1741 una reflexión sobre las tres etapas de la madurez humana: "A los 20 años, gobierna la voluntad; a los 30, la inteligencia" En su obra 'Poor Richard’s Almanack', Franklin explora cómo cada etapa de la vida está marcada por diferentes capacidades, evidenciando la importancia de las experiencias acumuladas.

La evolución de la madurez humana según Benjamin Franklin destaca cambios en la toma de decisiones a lo largo de las décadas.

La evolución de la madurez humana según Benjamin Franklin destaca cambios en la toma de decisiones a lo largo de las décadas. Foto: Britanica

A medida que pasan los años, nuestra manera de pensar, actuar y tomar decisiones experimenta distintos cambios. Las experiencias, los errores y las responsabilidades modifican nuestras prioridades y la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida.

Hace casi tres siglos, Benjamin Franklin ya reflexionaba sobre este proceso. En 1741, el político, científico e inventor nacido en Estados Unidos publicó una frase en la que resumió la evolución de la madurez humana: "A los 20 años, gobierna la voluntad; a los 30, la inteligencia; y a los 40, el juicio".

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Benjamin Franklin explicó las tres etapas de la madurez

La reflexión apareció en 'Poor Richard’s Almanack', un almanaque que Franklin comenzó a publicar en 1732 bajo el seudónimo de Richard Saunders. Esta publicación incluía pronósticos meteorológicos, calendarios, poemas, proverbios y consejos relacionados con el trabajo, el dinero y las relaciones humanas.

En su edición de 1741, Franklin relacionó cada década de la vida con una capacidad diferente. A los veinte años situó la voluntad, vinculada con el deseo de experimentar y perseguir objetivos; a los 30, la inteligencia, asociada con decisiones más razonadas; y a los 40, el juicio, relacionado con la experiencia acumulada.

La experiencia influye en nuestra forma de tomar decisiones

Aunque la frase continúa despertando interés, la madurez no aparece automáticamente al alcanzar una edad determinada. Las circunstancias personales, las responsabilidades y las experiencias influyen en el desarrollo de cada individuo, por lo que una persona puede adquirir mayor prudencia antes o después de los 40 años.

Con el paso del tiempo, las experiencias permiten reconocer errores, identificar situaciones conocidas y anticipar posibles consecuencias. Además, aunque algunas capacidades cognitivas pueden cambiar con la edad, los conocimientos adquiridos ayudan a afrontar determinados problemas con mayor perspectiva. En ese sentido, el juicio mencionado por Franklin puede entenderse como la capacidad de aprovechar lo aprendido antes de decidir.