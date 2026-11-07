Marco Aurelio, emperador romano, y su reflexión sobre aprovechar el presente para actuar con justicia y bondad: “No actúes como si te quedaran diez mil años” El emperador escribió una frase cargada de simbolismo para valorar el aquí y el ahora en un conjunto de anotaciones durante sus campañas militares.

Marco Aurelio, que también fue uno de los principales representantes de la filosofía estoica, dejó en sus escritos una reflexión sobre el tiempo, la muerte y la manera en que las personas deben conducir sus vidas. En sus 'Meditaciones', una obra en la que reunió pensamientos sobre la conducta humana, la virtud y el sentido de la existencia, escribió una frase que invita a no postergar aquello que realmente importa: "No actúes como si fueras a vivir por diez mil años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno".

La enseñanza parte de que nadie tiene garantizado cuánto tiempo permanecerá con vida. Por eso, en lugar de vivir pensando que siempre habrá otra oportunidad para corregir nuestros errores o hacer lo correcto, propone aprovechar cada día para actuar con responsabilidad. Su reflexión también recuerda que la bondad y la justicia no deben quedar como simples intenciones, sino convertirse en parte de nuestras decisiones cotidianas.

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¿Cuál es el significado de aprovechar el presente?

Para Marco Aurelio, aprovechar el presente significaba comprender que la vida no es interminable y que cada momento ofrece la oportunidad de actuar de una manera correcta. Su reflexión cuestiona la costumbre de dejar para después las decisiones importantes, las buenas acciones o los cambios personales, como si el tiempo estuviera asegurado.

Esta idea también invita a prestar atención a lo que hacemos en lugar de vivir constantemente preocupados por situaciones que todavía no ocurren. Muchas personas pasan sus días pensando en lo que harán en el futuro, mientras descuidan las oportunidades que tienen delante. Para el emperador romano, esa forma de vivir puede alejarnos de aquello que verdaderamente tiene valor.

Desde la filosofía estoica, el presente es el espacio en el que podemos ejercer nuestra voluntad y decidir cómo comportarnos. No podemos controlar cuánto tiempo viviremos ni todas las circunstancias que nos rodean, pero sí tenemos la posibilidad de elegir nuestras acciones. Por eso, la invitación de Marco Aurelio es dejar de aplazar lo importante y comenzar a actuar correctamente desde ahora.

¿Por qué recuerda que la muerte puede llegar en cualquier momento?

Cuando el emperador escribe "La muerte te acecha", no busca transmitir miedo, sino recordar una realidad que las personas suelen evitar: la vida tiene un límite. La muerte puede llegar sin que tengamos la oportunidad de terminar todos nuestros proyectos o resolver cada asunto pendiente.

Esta conciencia de la mortalidad ocupa un lugar importante en el pensamiento estoico. Para Marco Aurelio, recordar que algún día moriremos permite poner en perspectiva las preocupaciones diarias, las discusiones innecesarias y el deseo de conseguir reconocimiento o acumular riquezas. Muchas de esas cosas pierden importancia cuando se comprende que el tiempo disponible es limitado.

El mensaje tampoco significa que debamos abandonar nuestros planes o dejar de construir un futuro. Más bien, propone no depender de la idea de que siempre habrá un mañana para hacer lo que consideramos correcto. La vida debe aprovecharse sin esperar condiciones perfectas ni postergar constantemente las decisiones que pueden mejorar nuestra conducta.

¿Qué significa ser bueno mientras estamos vivos?

La última parte de la reflexión concentra una de las principales enseñanzas de Marco Aurelio: "Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno". Para el filósofo, la bondad debía demostrarse mediante acciones y no quedarse únicamente en palabras o intenciones.

Esto implicaba actuar con justicia, tratar a los demás con respeto, cumplir con las responsabilidades y evitar causar daño. La conducta de una persona debía reflejar sus principios incluso cuando nadie estuviera observándola o cuando hacer lo correcto resultara más difícil.

Su mensaje sigue siendo una invitación a revisar nuestras decisiones y la manera en que nos relacionamos con quienes nos rodean. Aprovechar el presente no consiste solamente en disfrutar cada día, sino también en utilizar el tiempo disponible para actuar con honestidad, justicia y bondad.