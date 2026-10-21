Científicos reconstruyen el rostro del Homo sapiens más antiguo y resulta ser parecido al humano actual

Científicos reconstruyeron digitalmente el rostro de uno de los primeros representantes conocidos de Homo sapiens, a partir de fósiles encontrados en Jebel Irhoud, Marruecos. El individuo vivió hace aproximadamente 315.000 años y su apariencia, pese a algunos rasgos robustos, no resultaría completamente extraña para una persona actual.

La reconstrucción permite observar cómo pudo ser el rostro de estos primeros miembros de nuestra especie. Sin embargo, el modelo fue elaborado a partir de diferentes restos fósiles y algunas características, como el cabello, el vello facial y la pigmentación de la piel, tienen un componente más artístico que científico.

Un hallazgo que cambió la historia de nuestra especie

La historia comenzó en la década de 1960, cuando un trabajador que extraía minerales en Jebel Irhoud descubrió un cráneo. En un primer momento, los científicos creyeron que pertenecía a un neandertal africano que había vivido unos 40.000 años atrás, según estudio publicado en Heritage.

Diferentes representaciones de un rostro modelado a partir de fósiles de Jebel Irhoud. La pigmentación del cabello y la piel es fruto de la interpretación artística. Foto: Cícero Morae

Las excavaciones posteriores permitieron encontrar otros restos humanos y herramientas de piedra. En 2017, dos estudios identificaron los fósiles como miembros tempranos de Homo sapiens y establecieron que la capa donde fueron encontrados tenía aproximadamente 315.000 años, con una incertidumbre de unos 34.000 años.

El hallazgo retrasó en alrededor de 100.000 años el conocimiento sobre la historia de nuestra especie. Estos fósiles se convirtieron así en los más antiguos conocidos de Homo sapiens y ahora también sirven como base para reconstruir digitalmente su rostro.

Así reconstruyeron el rostro de hace 315.000 años

El desafío fue que no existía un cráneo completo perteneciente a un solo individuo. Investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva habían combinado distintos fósiles para crear previamente un cráneo digital más completo. La mayor parte de la caja craneana y de la zona superior del rostro procedía del espécimen conocido como Irhoud 1, mientras que la mandíbula inferior y los dientes procedían de otros restos.

Representación artística de la aproximación facial de Jebel Irhoud. La pigmentación de la piel, el cabello y el vello facial no pueden determinarse directamente a partir de los fósiles. Foto: Cícero Moraes

El resultado muestra un rostro que podría parecer familiar para los humanos actuales, aunque con características más robustas y una mandíbula prominente. “En cuanto al individuo de Jebel Irhoud, podría pasar desapercibido entre una multitud, pero una mirada más cercana revelaría algo que lo distingue del resto, especialmente sus rasgos robustos y una mandíbula prominente”, señaló el diseñador 3D Cícero Moraes a ScienceAlert.

“La mandíbula y los dientes, que pertenecen a otro individuo, encajan notablemente bien. Por lo tanto, incluso si se encontrara la mandíbula original, es muy probable que el cráneo no difiriera de su configuración actual”, explicó.

Para crear el modelo tridimensional, su equipo utilizó imágenes y videos del cráneo compuesto publicados junto con la investigación de 2017. Después, emplearon una tomografía computarizada de un adulto moderno para estimar los tejidos que cubrirían los huesos.

El volumen de la cavidad craneal del modelo fue de 1.364 mililitros, una cifra cercana a una estimación anterior de 1.375 mililitros. Esto respalda las proporciones del modelo, aunque no permite demostrar que el rostro haya sido reproducido con exactitud.

Un rostro moderno con rasgos que lo distinguen

Los investigadores produjeron imágenes en escala de grises, sin cabello, y una versión coloreada con piel, cabello y vello facial. Esta última debe interpretarse con mayor cautela, ya que esos detalles no pueden conocerse directamente a partir de los huesos.

“En cuanto a la subjetividad, es justo decir que la imagen coloreada, completa con vello facial, es la versión más artística y contiene menos características científicamente sólidas”, explicó Moraes.

La reconstrucción también refleja una característica destacada de los fósiles de Jebel Irhoud: un rostro de aspecto relativamente moderno coexistía con una caja craneana de apariencia más arcaica. Esto sugiere que los rasgos que caracterizan a los humanos actuales no aparecieron todos al mismo tiempo.