Flávio Bolsonaro y Lula da Silva piden su anulación a días de la segunda vuelta en Brasil por sus acciones en Meta

La campaña de Lula, que aspira a un cuarto mandato, denuncia manipulaciones de Meta para beneficiar a Bolsonaro. Foto: AFP.

La campaña de Lula, que aspira a un cuarto mandato, denuncia manipulaciones de Meta para beneficiar a Bolsonaro. Foto: AFP.

La disputa por la segunda vuelta presidencial de Brasil llegó al Tribunal Superior Electoral (TSE), donde Flávio Bolsonaro solicitó anular la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva por presunto abuso de poder mediante WhatsApp. A su vez, la campaña del mandatario prepara una denuncia contra el senador derechista por una supuesta manipulación algorítmica de Meta.

Los recursos se producen antes del balotaje del domingo, luego de que Bolsonaro obtuviera el 47% de los votos en la primera vuelta, frente al 45% de Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo.

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La denuncia del senador sostiene que el Gobierno difundió masivamente acciones oficiales durante el período electoral mediante una cuenta gubernamental de WhatsApp. En respuesta, el equipo de Lula acusa a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y el propio WhatsApp, de favorecer a su rival mediante el funcionamiento de sus plataformas.

Según el senador Camilo Santana, coordinador de la campaña oficialista, la presentación del recurso se aplazó hasta el miércoles.

El TSE convocó a representantes de Meta y abogados de ambas campañas para examinar el cumplimiento de una orden que exige condiciones equitativas en la distribución de contenidos y anuncios electorales. La autoridad había concedido a la compañía un plazo de 24 horas para demostrar que adoptó las medidas requeridas, bajo amenaza de una multa diaria cercana a los 200.000 dólares.

Meta aseguró haber cumplido las disposiciones y anunció que únicamente los candidatos y partidos registrados ante la justicia electoral podrán contratar anuncios en sus plataformas. La empresa atribuyó la desactivación de publicidad favorable a Lula a problemas técnicos y negó haber perjudicado deliberadamente a alguna candidatura.

La campaña oficialista, sin embargo, denunció una reducción del alcance de sus publicaciones en Instagram y WhatsApp, además de restricciones de la herramienta de inteligencia artificial de Meta para generar contenido electoral favorable a Lula. El consejo asesor de contenidos de la compañía, con sede en Londres, también señaló que detectó fallos recurrentes relacionados con las elecciones.

El juez Marco Aurélio Bellizze, quien encabezó la reunión ante el TSE, explicó que la intervención busca garantizar la equidad electoral: "Transparencia e igualdad entre los candidatos es lo que se busca resguardar".

En paralelo, la campaña de Flávio Bolsonaro acusó a su adversario de impulsar una ofensiva de propaganda negativa con la aprobación de Meta. La confrontación también se extendió a las finanzas personales: Lula autorizó divulgar sus extractos bancarios y telefónicos y los de su familia, si su rival acepta hacer lo mismo.

Cabe indicar que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro es investigado por la policía por una posible trama de corrupción relacionada con una solicitud de financiación a un banquero detenido por fraude para producir una película sobre su padre, preso por golpismo.