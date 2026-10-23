Encuesta más reciente en Brasil revela un empate entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva al 50% previo a las elecciones Lula ha visto una recuperación en la intención de voto, reflejando un cambio significativo desde la primera vuelta. Su aprobación como presidente también aumentó a un 49%.

Las campañas se intensifican entre ambos candidatos, con el oficialismo en busca de recuperar apoyos y Bolsonaro defendiendo su ventaja. Foto: AFP.

Las campañas se intensifican entre ambos candidatos, con el oficialismo en busca de recuperar apoyos y Bolsonaro defendiendo su ventaja. Foto: AFP.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro registran un empate del 50% de los votos válidos, de acuerdo con la última encuesta de Datafolha. El resultado refleja la recuperación del mandatario a pocos días de la segunda vuelta electoral, prevista para el domingo 25 de octubre.

El estudio, encargado por TV Globo y el diario Folha de São Paulo, muestra un cambio respecto de las mediciones anteriores, que favorecían a Bolsonaro. Dos semanas antes, el senador obtenía el 52% de los votos válidos frente al 48% de Lula. La semana pasada, la diferencia se había reducido a 51% contra 49%, hasta alcanzar ahora la igualdad.

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En el total de la intención de voto, que contempla los sufragios en blanco, nulos e indecisos, el senador registra el 47% y el presidente el 46%. Los votos en blanco o nulos representan el 5%, mientras el 2% de los encuestados permanece indeciso.

Una elección abierta tras la primera vuelta

El escenario representa un desafío para Bolsonaro, quien encabezó la primera vuelta del 4 de octubre con el 47,03% de los sufragios, frente al 45,16% alcanzado por Lula. La ventaja inicial del senador fue de aproximadamente 1,8 puntos porcentuales en contraste con los pronósticos previos que situaban al presidente por delante.

El politólogo Jairo Nicolau explicó para Clarín que lo que necesita el mandatario para revertir el resultado es restar votos a Flávio. "Cada elector que cambia de bando cuenta doble: resta un voto a un candidato y lo suma al otro".

De acuerdo con el experto, Bolsonaro obtuvo una diferencia de 2,4 millones de votos en la primera vuelta, por lo que "necesitaría convencer a cerca de 1,2 millones de electores de Flávio, poco más del 2% de quienes votaron por él en la primera vuelta".

En el Partido de los Trabajadores (PT), parte de la recuperación se atribuye a un posible cambio de opinión entre quienes votaron contra Lula como forma de expresar su descontento con la situación social. El presidente perdió respaldo en regiones que históricamente habían sido favorables a su candidatura, como el nordeste brasileño.

Las encuestas también reflejan diferencias entre grupos de electores: el voto femenino muestra mayor respaldo a Lula, mientras que el masculino favorece a Bolsonaro.

La encuesta de Datafolha también registró una mejora en la percepción de la gestión presidencial. Lula alcanzó un 49% de aprobación y un 48% de desaprobación, una diferencia favorable que no obtenía desde hacía varios meses. Pese a este dato, los antecedentes electorales representan un obstáculo: en los siete balotajes celebrados en Brasil, siempre se impuso el que venció en primera vuelta.

Campañas se intensifican

La cercanía entre ambos candidatos elevó la tensión en los dos espacios políticos. Mientras el equipo de Bolsonaro busca conservar la ventaja obtenida en la primera vuelta, el oficialismo intenta captar nuevos apoyos y recuperar parte del electorado que se distanció del presidente.

En ese contexto, el canciller Mauro Vieira advirtió en una entrevista con O Estado sobre una presunta interferencia de Estados Unidos en el proceso electoral brasileño. Sus declaraciones apuntaron especialmente a las empresas tecnológicas que, según esa postura, favorecerían al candidato opositor.

Otra de las acciones de campaña fue la difusión de una publicidad protagonizada por el general Santos Cruz, exjefe de la secretaría de Gobierno durante la administración de Jair Bolsonaro, padre del senador. En el anuncio, el militar califica de cobarde al exmandatario y expresa su apoyo a Lula.

La disputa tendrá una instancia decisiva este martes, cuando ambos candidatos participen en el segundo y último debate televisado antes de la votación. Tras ese encuentro, las campañas concluirán el sábado, en la víspera de los comicios.