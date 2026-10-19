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Kristine McDivitt y su multimillonaria donación de 400.000 hectáreas para que Chile cree una red de parques nacionales del tamaño de Suiza

Este traspaso, realizado durante la presidencia de Michelle Bachelet, permitió la creación de nuevos parques nacionales, incluyendo el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins.

El acuerdo, firmado en Santiago, permitió la creación de nuevas áreas protegidas como el Parque Nacional Pumalín y la expansión de reservas en el sur de Chile. Foto: AFP.
El acuerdo, firmado en Santiago, permitió la creación de nuevas áreas protegidas como el Parque Nacional Pumalín y la expansión de reservas en el sur de Chile. Foto: AFP.
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Kristine McDivitt Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation y exdirectora ejecutiva de la marca Outdoor Patagonia, concretó junto con el Estado chileno una de las entregas históricas de tierra privada para la conservación ecológica en Sudamérica y el mundo.

A través de la cesión de aproximadamente 408.000 hectáreas de terrenos de alto valor biológico adquiridos durante décadas junto a su difunto esposo, Douglas Tompkins, la fundación privada sentó las bases para redefinir el papel de la protección ambiental en la región. Gracias a su donación, se logró plantear en Chile una red de parques nacionales del tamaño de Suiza.

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El traspaso oficial, formalizado mediante acuerdos estatales en Santiago, impulsó al gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet a sumar al menos 949.000 hectáreas de tierra a la conservación, según la BBC.

La donación permitió la creación de nuevas áreas protegidas, como el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins y el Parque Nacional Patagonia, además de la ampliación y recategorización de múltiples reservas estatales a lo largo del sur chileno. El modelo implementado garantiza que los ecosistemas de glaciares, bosques templados lluviosos y estepas australes queden bajo protección.

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Las tierras que regresaron a Chile

La adquisición del territorio que dio origen a la histórica donación a Chile fue el resultado de un proyecto filantrópico privado iniciado a principios de los años noventa por el empresario Douglas Tompkins y su esposa, Kristine McDivitt Tompkins. Tras retirarse del mundo empresarial de la moda, la pareja liquidó sus acciones e invirtió gran parte en la compra de los predios estratégicos en el sur de Chile y Argentina.

El proceso comenzó formalmente en 1991 con la compra del Fundo Reñihué, un campo abandonado de 16.800 hectáreas en la Región de Los Lagos. A partir de ese primer núcleo, y utilizando fundaciones sin fines de lucro creadas por ellos como The Conservation Land Trust y Tompkins Conservation, la pareja adquirió durante más de dos décadas decenas de propiedades colindantes.

Entre sus adquisiciones más destacadas figura la compra en 2004 de la Estancia Valle Chacabuco en la Región de Aysén, una histórica propiedad ovina de más de 70.000 hectáreas gravemente sobrepastoreada. Tras la compra, suspendieron esta actividad, retiraron cientos de kilómetros de cercados de alambre y restauraron activamente los suelos degradados.

Tras la trágica muerte de Douglas Tompkins en 2015 en un accidente de kayak, Kristine McDivitt lideró la fase final del proyecto al consolidar la entrega formal de cerca de 408.000 hectáreas al Estado de Chile.

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