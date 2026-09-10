Ecuador condena a expresidente Abdalá Bucaram y su hijo a 9 años por venta irregular de pruebas Covid

Abdalá Bucaram se suma al listado de expresidentes de Ecuador que tienen sentencias penales, junto con Jamil Mahuad, Rafael Correa y Lenín Moreno | AFP

Abdalá Bucaram se suma al listado de expresidentes de Ecuador que tienen sentencias penales, junto con Jamil Mahuad, Rafael Correa y Lenín Moreno | AFP

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Ecuador condenó a nueve años y cuatro meses de prisión a Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley por su participación como colaboradores en un delito de delincuencia organizada relacionado con la venta irregular de pruebas COVID-19. El Tribunal de Juzgamiento de Pichincha también impuso a cada uno una multa de 20 salarios básicos unificados.

La sentencia de Abdalá Bucaram corresponde a un fallo de primera instancia. El exmandatario, quien permaneció bajo cuidados médicos por problemas cardíacos, anunció que presentará una apelación de la sentencia cuando reciba la resolución escrita. La lectura ocurrió la noche del miércoles 9 de septiembre, tras seis intentos fallidos para instalar la audiencia.

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Bucaram anuncia que apelará la sentencia

El expresidente de Ecuador habló durante más de una hora ante la prensa desde su domicilio y cuestionó la decisión judicial. Allí sostuvo que la operación investigada no constituía una falta.

“El fallo es ridículo, una compra entre privados no es ningún delito”, afirmó Bucaram al referirse a las pruebas COVID. También criticó el alcance de la causa y señaló que “todo el Ecuador debe estar preso porque la economía es en un 80% informal”.

El político centró parte de sus cuestionamientos en el juez Gandhy Cervantes, integrante del tribunal. Presentó 40 publicaciones de la cuenta de X del magistrado y sostuvo que esos mensajes evidenciarían una posición previa contra su familia.

“En cualquier país del mundo ese juez debía excusarse y no lo hizo”, declaró. El tribunal estuvo integrado además por Ivonne Vásquez y Pablo Coello.

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El caso por la venta irregular de pruebas COVID-19

La investigación se originó en 2020, durante la pandemia, y el proceso judicial se extendió por seis años. La Fiscalía señaló que al menos 21.000 pruebas para detectar COVID-19 fueron comercializadas de forma irregular.

Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, recibió 13 años y cuatro meses como autor directo, además de una multa de 40 salarios básicos unificados. Sheinman Oren obtuvo una reducción por cooperación eficaz y recibió dos años y ocho meses, junto con una multa de seis salarios básicos.

Según la sentencia, Jacobo Bucaram tuvo participación en operaciones vinculadas con la adquisición y comercialización de las pruebas e insumos médicos. El expediente tomó en cuenta conversaciones sobre precios y cantidades, cajas con productos y gestiones destinadas a facilitar las operaciones.

Los expresidentes de Ecuador que fueron sentenciados

Abdalá Bucaram se incorporó a una lista de expresidentes de Ecuador sentenciados penalmente. Allí también figuran Jamil Mahuad, Rafael Correa y Lenín Moreno, aunque sus procesos corresponden a delitos y etapas judiciales diferentes.

Mahuad recibió una condena por peculado, ya firme en Ecuador después de que la Corte Constitucional rechazara su último recurso en diciembre de 2025. El exmandatario vive en Estados Unidos y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar dejar sin efecto el fallo.

Correa tiene una sentencia ejecutoriada por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. La primera resolución llegó en abril de 2020 y quedó firme en septiembre de ese año.

Moreno recibió a finales de agosto de 2026 una sentencia de primera instancia por cohecho dentro del caso Sinohydro. La acusación se relacionó con su etapa como vicepresidente y con la adjudicación del proyecto Coca Codo Sinclair.