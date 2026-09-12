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BRICS pide moderación en Oriente Medio ante una guerra que "no sirve los intereses", según Xi Jinping

El presidente chino, Xi Jinping, insta a los BRICS a jugar un papel de pacificación y propone trabajar por un alto el fuego integral en el conflicto.

La declaración surge en medio de la escalada de la guerra, ya en su sexto mes. Foto: AFP.
La declaración surge en medio de la escalada de la guerra, ya en su sexto mes. Foto: AFP.
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Los once miembros de los BRICS pidieron la máxima prudencia y evitar nuevas acciones que agraven la situación en Oriente Medio, durante la primera jornada de la cumbre del bloque en Nueva Delhi. El llamado se produce mientras la guerra entra en su sexto mes y aumenta la tensión en torno a los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, claves para el comercio y el suministro energético mundial.

En una declaración conjunta, los países expresaron su profunda preocupación por la continua escalada de tensiones en Oriente Medio y Asia Occidental y reclamaron evitar acciones que puedan agravar aún más la situación.

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El documento también pidió proteger a los civiles, respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados y garantizar la seguridad de las rutas comerciales, las cadenas de suministro, los flujos de energía y la navegación marítima. La declaración reúne a países con posiciones diferentes frente al conflicto, entre ellos Irán y Emiratos Árabes Unidos, que protagonizaron un acercamiento diplomático.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reunió al margen de la cumbre con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Según la oficina de prensa de Abu Dabi, los líderes conversaron sobre asuntos regionales e internacionales, la desescalada, la estabilidad y los esfuerzos para impulsar la paz y el desarrollo regional, aunque no se anunciaron acuerdos concretos.

El acercamiento ocurre después de varios ataques iraníes contra Emiratos durante el conflicto, incluido uno contra la base aérea de Al Minhad, donde se encontraban fuerzas estadounidenses.

Por su parte, para Sunjay Sudhir, exembajador de India en Emiratos Árabes Unidos, la importancia de la reunión radica en mantener abiertos los canales diplomáticos. “La clave para poner fin a la guerra reside en Estados Unidos e Israel”, declaró a Reuters. Además, consideró que India logró mantener abiertas las conversaciones entre países enfrentados.

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Xi Jinping reclama un alto el fuego

El presidente chino, Xi Jinping, llamó a los BRICS a asumir un papel de pacificación frente al conflicto. Según declaraciones difundidas por CCTV y Xinhua, sostuvo que la guerra no sirve los intereses comunes de la comunidad internacional.

Xi afirmó además que China está dispuesta a desempeñar el papel que le corresponde para contribuir a la paz y estabilidad de Oriente Medio y pidió trabajar por una solución política que permita alcanzar un alto el fuego permanente e integral.

La declaración conjunta de los BRICS también condenó los ataques contra infraestructura civil y las instalaciones nucleares pacíficas bajo salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Cabe indicar que la crisis tiene una dimensión económica cada vez mayor. Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, mientras los rebeldes hutíes de Yemen se hicieron con el control del estratégico Bab el Mandeb, ruta por la que circulan cargamentos hacia Europa.

Ambos pasos marítimos son fundamentales para el transporte internacional de energía y mercancías. La situación contribuyó a presionar nuevamente los precios del petróleo, que esta semana superaron los 100 dólares por barril.

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