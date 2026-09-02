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La Libertad inaugura nuevo Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio en Trujillo

El nuevo órgano jurisdiccional busca reducir la carga procesal y agilizar los procesos civiles mediante la implementación del modelo de oralidad civil.

Inauguran nuevo Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio en Trujillo. Foto: difusión.
Inauguran nuevo Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio en Trujillo. Foto: difusión.
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Gracias a las gestiones de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se inauguró el Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio de Trujillo.

Este nuevo órgano jurisdiccional iniciará funciones con 1 800 expedientes, contribuyendo a reducir la carga procesal, agilizar la atención de los procesos civiles y fortalecer la implementación del modelo de oralidad civil.

PUEDES VER: Corte de La Libertad reconoce a servidores por su labor en el Poder Judicial | La Libertad | La República

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Durante la ceremonia, la presidenta Cecilia León destacó que esta medida permitirá brindar una justicia más célere, moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Asimismo, juramentó al juez supernumerario Gustavo Alonso Coronado Zeña, a quien exhortó a desempeñar sus funciones con responsabilidad, productividad, vocación de servicio y transparencia.

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