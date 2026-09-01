Líderes de Rusia, China e India se movilizan para contrarrestar a Trump y respaldan la soberanía de Irán durante cumbre

Cabe indicar que la reunión congregó a más de una docena de dirigentes. Foto: AFP.

Cabe indicar que la reunión congregó a más de una docena de dirigentes. Foto: AFP.

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La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) cerró su cumbre en Biskek, Kirguistán, con una declaración que puso el foco en la guerra entre Estados Unidos e Irán y dejó fuera de su comunicado final la invasión rusa de Ucrania.

"Los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái expresan su profunda preocupación por los acontecimientos de Oriente Medio y las inmediaciones de Irán", señala el texto.

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La declaración añade que "estas acciones violan los principios y normas del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas" y responsabiliza a los ataques de provocar víctimas civiles y daños económicos en Irán. El comunicado también incluyó un mensaje de condolencias por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí.

El posicionamiento contrasta con el tratamiento dado a Ucrania: el documento no menciona la invasión rusa ni formula un llamado específico a negociar el conflicto.

Cabe indicar que la reunión congregó a más de una docena de dirigentes, entre ellos Vladímir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi y Masud Pezeshkián, además de representantes de Turquía, Armenia, Kazajistán y otros países. La OCS, que celebró su 25.º aniversario, se presenta como un espacio de cooperación y como una alternativa al predominio político de Occidente.

Durante el evento, Xi advirtió sobre el escenario internacional y afirmó que "obviamente, ha aumentado el grado de incertidumbre e imprevisibilidad en el orden internacional". El presidente chino también expresó su disposición a trabajar en soluciones diplomáticas para diferentes conflictos.

Irán busca abrir una vía y la guerra en Ucrania es ignorada

Mientras los miembros de la organización respaldaban la soberanía iraní, Pezeshkián lanzó desde la cumbre un mensaje dirigido directamente a Washington. "Irán actuará de forma recíproca de inmediato si Estados Unidos vuelve a cumplir sus compromisos del acuerdo provisional firmado en junio", afirmó el mandatario iraní.

Y agregó: "Si Estados Unidos cumple sus compromisos del memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán responderá recíprocamente". Sus declaraciones se produjeron después de la reanudación de los ataques entre Washington y Teherán.

El otro frente de conflicto —la guerra de Ucrania— quedó fuera del comunicado colectivo, pero estuvo presente en los encuentros bilaterales y en las declaraciones de los principales dirigentes. Putin sostuvo reuniones con Xi y Modi y afirmó que la cooperación con China "se está desarrollando con éxito en todos los frentes".

India, por su parte, mantiene estrechos vínculos económicos con Moscú. Modi afirmó que la humanidad "exige el final de la guerra", mientras su país continúa siendo uno de los principales compradores de petróleo ruso.

El mandatario ruso también aprovechó el pleno para solicitar que la organización reduzca su dependencia de los sistemas financieros occidentales. Propuso que el banco de desarrollo de la OCS sea "lo más independiente posible de los sistemas financieros de aquellos países que utilizan instrumentos económicos como arma para obtener ventajas unilaterales en los asuntos internacionales".

Putin, quien defendió además un mayor protagonismo de Naciones Unidas, afirmó que "el potencial de la ONU parece estar lejos de haberse materializado".

Moscú y Teherán estrechan su cooperación

La relación entre Rusia e Irán también ocupó un lugar relevante en la cumbre. Ambos países han profundizado sus vínculos militares y económicos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Tras reunirse con Pezeshkián, Putin prometió el envío de "los bienes que necesite" ante la situación que atraviesa Irán.

Por su parte, el responsable ruso de cooperación tecnológico-militar, Dmitri Shugáyev, señaló que Moscú está centrando su asistencia en sistemas antiaéreos, aunque también se estudia la posibilidad de suministrar otros equipos militares.