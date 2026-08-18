La mujer que no siempre fue mujer, por Percy Mayta-Tristán



Hubo un tiempo en que el personaje más femenino de la morenada era interpretado principalmente por hombres. No era una excepción ni una provocación: era parte de la tradición. Hoy, cuando miles de bailarinas encarnan ese personaje en las festividades del altiplano, pocos recuerdan que su historia comenzó de una manera muy distinta.

Ese personaje es la china morena, probablemente la figura más vistosa de la morenada . Con sus botas altas, su pollera corta, sus guantes y una coreografía que resalta la elegancia y feminidad, suele ser la más admirada por el público y una de las más anheladas por las bailarinas.

En quechua, el término china está relacionado con lo femenino o con la hembra como contraparte del macho. Con el tiempo, la palabra pasó al español andino y comenzó a utilizarse para designar personajes femeninos en diversas danzas del Perú y del altiplano.

En la morenada puneña actual conviven dos personajes femeninos. Las cholitas, con polleras largas, manta y sombrero, y las chinas, caracterizadas por una estética más estilizada y moderna. Sin embargo, como ocurre con muchas expresiones del folklore, estos personajes no siempre fueron como los conocemos hoy.

Las primeras representaciones femeninas documentadas en la morenada utilizaban un vestuario semejante al que actualmente identifica a la cholita: pollera larga, manta, sombrero y máscara. Eran interpretadas por varones, pues durante buena parte de la primera mitad del siglo XX la participación de las mujeres en numerosas fraternidades estaba restringida . Entre esos intérpretes también hubo artistas homosexuales y travestis que encontraron en la fiesta uno de los pocos espacios donde podían expresar públicamente su talento.

Fue en Bolivia, durante las décadas de 1960 y 1970, cuando artistas como Carlos Espinoza, conocido como "Ofelia" , y otros intérpretes transformaron la imagen de la china morena. Acortaron la pollera, incorporaron botas por encima de la rodilla, estilizaron el maquillaje, feminizaron la coreografía y dieron origen al personaje que hoy identifica a la morenada contemporánea. Durante un tiempo la máscara mantuvo el anonimato de quienes lo interpretaban. Más adelante desapareció y, conforme aumentó la participación femenina en las fraternidades, fueron las mujeres quienes hicieron suyo este personaje hasta convertirlo en uno de los símbolos más reconocibles de la danza.

Por eso resulta llamativo que, hace apenas unos años, cuando una artista drag participó como china en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, algunas voces calificaran su presencia como una ofensa a la tradición . Paradójicamente, aquella participación evocaba una parte de la historia del personaje que había quedado casi olvidada.

Las tradiciones no son fotografías inmóviles. Son construcciones colectivas que cambian con el tiempo, incorporan nuevos protagonistas y resignifican sus símbolos . La morenada que hoy admiramos no es idéntica a la de hace un siglo, y precisamente allí radica parte de su vitalidad.

Conocer que artistas homosexuales y travestis contribuyeron decisivamente a la evolución de uno de sus personajes más emblemáticos no le resta autenticidad a la danza. Por el contrario, permite comprenderla con mayor profundidad y reconocer que el patrimonio cultural también se construye desde la diversidad de quienes lo crean, lo transforman y lo mantienen vivo .

Desconocer cómo se construyen nuestras tradiciones no solo empobrece la memoria colectiva. También puede llevarnos a confundir la defensa del patrimonio con el rechazo a quienes, como ocurrió tantas veces en el pasado, participan de su constante transformación.