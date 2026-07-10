La Unión Europea amenaza con millonaria multa a Meta si no modifica el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram

La Comisión Europea destacó que proteger la salud física y mental de los usuarios europeos debe ser una prioridad. Foto: AFP.

La Comisión Europea destacó que proteger la salud física y mental de los usuarios europeos debe ser una prioridad. Foto: AFP.

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La Unión Europea acusó a Meta de no haber limitado los riesgos de sus plataformas para los usuarios, en especial en el caso de menores de edad y personas adultas mayores. Junto con esta acusación, amenazó al gigante tecnológico estadounidense con una posible multa de hasta el 6% de la facturación anual total de la empresa si no modifica el diseño adictivo de Facebook e Instagram.

Según citó Forbes, la empresa, liderada por Mark Zuckerberg y que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, aumentó su facturación anual en 22%, hasta US$200.966 millones, con la publicidad de sus aplicaciones como motor de ingresos este año.

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"Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales", afirmó en un comunicado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica. Además, en un dictamen preliminar, la Comisión Europea concluyó que las plataformas mencionadas infringieron las normas comunitarias sobre contenidos.

Por su parte, aunque indicó que continuará "colaborando de manera constructiva", Meta mostró su desacuerdo con las conclusiones.

Protección europea se intensifica

La exigencia del bloque europeo se da en el marco de un esfuerzo para obligar a las grandes compañías tecnológicas a proteger mejor a los usuarios. Entre los cambios, se incluye desactivar funciones adictivas clave, como la reproducción automática y el desplazamiento infinito. Por otra parte, también se recomienda implementar pausas efectivas y adoptar un sistema de recomendaciones.

"Queremos lograr un cambio, y si podemos conseguirlo a través de compromisos, estaríamos muy contentos", afirmó un alto funcionario de la UE para AFP. Además, aclaró que la acción no busca castigar a las empresas. "Meta siempre ha tratado de abordar la protección de los menores en línea", añadió para diferenciar la situación de la que atraviesa TikTok.

Cabe recordar que el grupo internacional emitió una advertencia similar contra la plataforma china en febrero. En la solicitud, también pidió una modificación del diseño a cambio de no arriesgarse a una multa cuantiosa.