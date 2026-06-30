China supera las mejores máquinas de Estados Unidos con Line Shine, la supercomputadora más rápida del mundo

El Centro Nacional de Supercomputación reportó que el sistema ya se utilizó en proyectos atmosféricos. Foto: Composición LR/IA.

El Centro Nacional de Supercomputación reportó que el sistema ya se utilizó en proyectos atmosféricos. Foto: Composición LR/IA.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

LineShine, instalado en el Centro Nacional de Supercomputación de China en Shenzhen, se alzó como la más potente del mundo, según el ranking Top500. Este sistema, que superó las máquinas estadounidenses por primera vez desde 2021, se usa ya en diversos campos dentro del país desde la primera mitad del 2026.

El funcionamiento del equipo alcanza velocidades de 2,198 exaFLOPS —donde 1 exaFLOP equivale a 1 quintillón (10¹⁸) de operaciones de coma flotante, o cálculos matemáticos, por segundo— y es el único que supera los 2 exaFLOPS. La rapidez del dispositivo es incluso 22% superior a la de El Capitan, supercomputadora ubicada en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

A diferencia de otros sistemas, que dependen tanto de las unidades centrales de procesamiento (CPU) como de las unidades de procesamiento gráfico (GPU), la supercomputadora china solo usa las CPU para realizar los cálculos.

Según una declaración traducida del Centro Nacional de Supercomputación de China, la capacidad de cálculo del sistema es el resultado de "un avance integral en una serie de barreras tecnológicas fundamentales".

China supera a Estados Unidos pese a los bloqueos

Un comunicado oficial, citado por LiveScience, asegura que la creación de LineShine “representa un salto histórico para el campo de la supercomputación en China, superando los bloqueos tecnológicos extranjeros y construyendo un sistema de software y hardware independiente y controlable”. Como se sabe, desde el 2018, Pekín enfrenta una restricción de exportaciones en este ámbito.

Sin embargo, ante la falta de ingreso de chips semiconductores por las sanciones estadounidenses, DeepSeek se perfila como una empresa emergente. Además, la startup china entrena modelos de inteligencia artificial (IA) con menos GPU y de menor potencia que sistemas comparables como ChatGPT.

Funciones de esta supercomputadora

El Centro Nacional de Supercomputación reportó que el sistema ya se utilizó en proyectos atmosféricos, descubrimiento de fármacos e inteligencia artificial.

“Me entusiasma que sistemas como LineShine permitan estudiar sistemas naturales y artificiales complejos a mayor escala, con mayor resolución y a mayor velocidad. Y lo que es más importante, nos permiten integrar el conocimiento físico y la IA”, indicó Haohuan Fu, investigador de informática y geociencias en la Escuela Internacional de Posgrado de Tsinghua Shenzhen.

Utilizando la supercomputadora, su equipo pudo probar predicciones meteorológicas entre 2016 y 2025 en tan solo 14,6 horas.