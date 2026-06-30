HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Terremoto de 8.8 en Perú: ¿Qué nos falta para estar mejor preparados? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

China supera las mejores máquinas de Estados Unidos con Line Shine, la supercomputadora más rápida del mundo

LineShine, con sede en el Centro Nacional de Supercomputación de Shenzhen, China, ocupó el primer puesto en el TOP500, que se publica dos veces al año.

El Centro Nacional de Supercomputación reportó que el sistema ya se utilizó en proyectos atmosféricos. Foto: Composición LR/IA.
El Centro Nacional de Supercomputación reportó que el sistema ya se utilizó en proyectos atmosféricos. Foto: Composición LR/IA.
Escuchar
Resumen
Compartir

LineShine, instalado en el Centro Nacional de Supercomputación de China en Shenzhen, se alzó como la más potente del mundo, según el ranking Top500. Este sistema, que superó las máquinas estadounidenses por primera vez desde 2021, se usa ya en diversos campos dentro del país desde la primera mitad del 2026.

El funcionamiento del equipo alcanza velocidades de 2,198 exaFLOPS —donde 1 exaFLOP equivale a 1 quintillón (10¹⁸) de operaciones de coma flotante, o cálculos matemáticos, por segundo— y es el único que supera los 2 exaFLOPS. La rapidez del dispositivo es incluso 22% superior a la de El Capitan, supercomputadora ubicada en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

A diferencia de otros sistemas, que dependen tanto de las unidades centrales de procesamiento (CPU) como de las unidades de procesamiento gráfico (GPU), la supercomputadora china solo usa las CPU para realizar los cálculos.

Según una declaración traducida del Centro Nacional de Supercomputación de China, la capacidad de cálculo del sistema es el resultado de "un avance integral en una serie de barreras tecnológicas fundamentales".

PUEDES VER: La cordillera de 53.000 km² que protege los valles de Venezuela contra el mar y posee una riqueza minera resguardada

lr.pe

China supera a Estados Unidos pese a los bloqueos

Un comunicado oficial, citado por LiveScience, asegura que la creación de LineShine “representa un salto histórico para el campo de la supercomputación en China, superando los bloqueos tecnológicos extranjeros y construyendo un sistema de software y hardware independiente y controlable”. Como se sabe, desde el 2018, Pekín enfrenta una restricción de exportaciones en este ámbito.

Sin embargo, ante la falta de ingreso de chips semiconductores por las sanciones estadounidenses, DeepSeek se perfila como una empresa emergente. Además, la startup china entrena modelos de inteligencia artificial (IA) con menos GPU y de menor potencia que sistemas comparables como ChatGPT.

Funciones de esta supercomputadora

El Centro Nacional de Supercomputación reportó que el sistema ya se utilizó en proyectos atmosféricos, descubrimiento de fármacos e inteligencia artificial.

“Me entusiasma que sistemas como LineShine permitan estudiar sistemas naturales y artificiales complejos a mayor escala, con mayor resolución y a mayor velocidad. Y lo que es más importante, nos permiten integrar el conocimiento físico y la IA”, indicó Haohuan Fu, investigador de informática y geociencias en la Escuela Internacional de Posgrado de Tsinghua Shenzhen.

Utilizando la supercomputadora, su equipo pudo probar predicciones meteorológicas entre 2016 y 2025 en tan solo 14,6 horas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
China descubre un nuevo dinosaurio con plumas: tenía 4 alas y una cola parecida a la de un pavo real

China descubre un nuevo dinosaurio con plumas: tenía 4 alas y una cola parecida a la de un pavo real

LEER MÁS
Los 2 aeropuertos de América elegidos entre los más bellos del mundo, según ranking 2026: premiadas por su arquitectura

Los 2 aeropuertos de América elegidos entre los más bellos del mundo, según ranking 2026: premiadas por su arquitectura

LEER MÁS
China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La cordillera de 53.000 km² que protege los valles de Venezuela contra el mar y posee una riqueza minera resguardada

La cordillera de 53.000 km² que protege los valles de Venezuela contra el mar y posee una riqueza minera resguardada

LEER MÁS
Las 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas que explican por qué Venezuela es tan propensa a sufrir fuertes terremotos

Las 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas que explican por qué Venezuela es tan propensa a sufrir fuertes terremotos

LEER MÁS
Terremoto en Venezuela, EN VIVO: muertos superan los 1.900 mientras Maria Corina Machado acusa a gobierno venezolano de impedir su regreso

Terremoto en Venezuela, EN VIVO: muertos superan los 1.900 mientras Maria Corina Machado acusa a gobierno venezolano de impedir su regreso

LEER MÁS
Terremoto en Venezuela EN VIVO: Administración de Delcy Rodríguez actualiza cifra de muertos a 1.719

Terremoto en Venezuela EN VIVO: Administración de Delcy Rodríguez actualiza cifra de muertos a 1.719

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025