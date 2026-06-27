Delcy Rodríguez asegura que la electricidad en La Guaira se restauró un 60% y que la prioridad es salvar vidas

El país experimenta un estado de emergencia con apoyo internacional en la búsqueda de sobrevivientes. Foto: AFP.

El país experimenta un estado de emergencia con apoyo internacional en la búsqueda de sobrevivientes. Foto: AFP.

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que la prioridad absoluta del Ejecutivo y de los cuerpos de seguridad es el rescate de personas con vida entre los escombros tras el doble terremoto registrado el miércoles 24 de junio, que ha dejado al menos 920 fallecidos y 3.360 heridos, según cifras oficiales.

“Tanto de los rescatistas venezolanos como de los de protección civil y de otros cuerpos”, declaró Rodríguez en una intervención transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

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La zona más afectada es el estado costero de La Guaira, donde el Gobierno reporta avances parciales en la recuperación de servicios básicos. De acuerdo con la mandataria, se restableció el 60% del suministro eléctrico, mientras continúan los trabajos para reactivar el acceso al agua potable.

En esa región, las autoridades mantienen un dispositivo de seguridad reforzado con 14.000 efectivos militares y policiales, bajo un esquema de acceso restringido y controlado. Rodríguez precisó que el área se encuentra “totalmente militarizada” para facilitar las labores de búsqueda y evitar riesgos sanitarios y de orden público.

Cuatro días de emergencia con apoyo internacional

El Gobierno informó además que el país cumple su cuarto día de emergencia con apoyo de brigadas internacionales provenientes de nueve países, mientras se espera la llegada de equipos adicionales de otras 10 naciones en las próximas horas. La presidenta encargada destacó que estas 72 horas iniciales son determinantes para la localización de sobrevivientes.

“Estas patrullas estarán permanentes en todo el estado para garantizar la tranquilidad que se necesita para las labores de rescate”, señaló Rodríguez, quien insistió en la necesidad de disciplina y coordinación entre todos los equipos desplegados.

En paralelo, el Ejecutivo sostuvo contactos con autoridades internacionales. La funcionaria confirmó conversaciones con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes expresaron el respaldo de Washington e informaron sobre el envío de rescatistas, equipos especializados y asistencia humanitaria.

Asimismo, se realizó una reunión con representantes estadounidenses, entre ellos el encargado de negocios de la embajada de EE. UU. en Caracas, John Barrett, y el mayor general del Cuerpo de Marines, Kevin J. Harrad, junto a autoridades venezolanas.

Rodríguez también destacó el apoyo de Giorgia Meloni, tras la llegada de ayuda de Italia, y subrayó la cooperación internacional como un elemento clave en la fase crítica de rescate y atención de damnificados.

El Ejecutivo mantiene operativos conjuntos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil y autoridades locales, con el objetivo central de localizar a personas atrapadas en edificaciones colapsadas y evitar brotes sanitarios en las zonas afectadas.

La tragedia ha generado una de las mayores emergencias recientes en el país, mientras el Gobierno insiste en que la coordinación nacional e internacional será determinante para la respuesta ante los efectos del sismo.