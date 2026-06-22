Este empresario sudamericano es el único representante de su país entre los hombres más ricos del mundo, según Forbes 2026

El empresario, de 62 años, también fue identificado por la publicación como la persona más acaudalada del Perú. Foto: IA/La República.

El empresario, de 62 años, también fue identificado por la publicación como la persona más acaudalada del Perú. Foto: IA/La República.

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Eduardo Hochschild es el único ciudadano peruano incluido en la lista The World’s Billionaires 2026 de Forbes. La revista estadounidense situó al presidente del Grupo Hochschild en el puesto 823 entre las mayores fortunas del planeta, con un patrimonio de US$5.200 millones y la minería como principal fuente de riqueza.

El empresario, de 62 años, también fue identificado por la publicación como la persona más acaudalada del Perú. Su patrimonio aumentó en US$2.800 millones y ascendió 690 lugares en el listado global.

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La nueva valoración representa un avance frente a la clasificación del 2025. En aquella edición, Forbes estimó su fortuna en US$2.400 millones y lo ubicó en la posición 1.513.

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Eduardo Hochschild, el hombre más rico del Perú

La cifra de US$5.200 millones no corresponde necesariamente a dinero disponible ni permanece invariable. Forbes explicó que su clasificación anual es una fotografía de los patrimonios elaborada con los precios de las acciones y los tipos de cambio registrados el 1 de marzo del 2026. Por ello, el valor puede subir o bajar posteriormente según el comportamiento de los mercados.

Hochschild inició su trayectoria en el negocio familiar en 1987, cuando ingresó como asistente de seguridad en la mina Arcata. En 1998 fue nombrado responsable del grupo minero y, desde 2006, preside el directorio de Hochschild Mining, compañía dedicada principalmente a la exploración, extracción y comercialización de oro y plata en América.

La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Londres desde noviembre del 2006. De acuerdo con los resultados corporativos del 2025, Eduardo Hochschild mantiene un interés económico de 38,27% en la compañía a través de Pelham Investment Corporation, lo que lo convierte en su accionista controlador.

Poder minero

Hochschild Mining opera la mina subterránea Inmaculada en el Perú, San José en Argentina y la mina Mara Rosa en Brasil. La compañía informó que durante el 2025 registró ingresos por US$1.209 millones y un ebitda ajustado de US$584 millones, cifras que muestran la dimensión internacional del negocio minero asociado al empresario peruano.

La presencia de Hochschild en el ranking mantiene al Perú representado en la principal clasificación mundial de grandes fortunas. Sin embargo, la lista refleja estimaciones patrimoniales sujetas a variaciones bursátiles y no constituye una medición directa de liquidez, ingresos personales o recursos disponibles.