La italiana Francesca Valentino, de 46 años, falleció por inhalación de humo, tras ser trasladada al hospital. Foto: AFP.

La italiana Francesca Valentino, de 46 años, falleció por inhalación de humo, tras ser trasladada al hospital. Foto: AFP.

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Un incendio de gran magnitud en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en el balneario de Bayahibe, al sureste de República Dominicana, dejó una turista muerta y obligó a evacuar a cerca de 1.700 huéspedes, según informaron autoridades locales. La víctima fue identificada como Francesca Valentino, ciudadana italiana de 46 años, quien murió por inhalación masiva de humo tras ser trasladada a un hospital por su esposo.

El fuego se propagó rápidamente en la estructura del complejo turístico, especialmente en áreas construidas con techos de palma, lo que facilitó la expansión de las llamas, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

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Las autoridades señalaron, además, que las condiciones de viento contribuyeron a la intensidad del siniestro, que generó densas columnas de humo visibles desde la zona costera.

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Reportes oficiales tras incendio en República Dominicana

Tres personas fueron trasladadas a centros médicos y otras seis recibieron atención en el lugar, mientras que el resto de los turistas, junto con personal del hotel y equipos de emergencia, fue evacuado hacia establecimientos cercanos. El incendio ya fue controlado, aunque las causas siguen bajo investigación.

Tras el siniestro, el complejo quedó parcialmente destruido, con áreas reducidas a cenizas y estructuras metálicas retorcidas. Algunos huéspedes intentaron regresar al lugar para recuperar pertenencias, pero muchos reportaron la pérdida de documentos y objetos personales.

La cadena Wyndham Hotels & Resorts expresó sus condolencias a la familia de la víctima y precisó que el establecimiento, de propiedad y operación independiente, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. La Cancillería italiana confirmó la muerte de Valentino y anunció el inicio de gestiones consulares para la repatriación de sus restos, además de la salida progresiva de sus ciudadanos.

Otros países también reportaron afectados: Argentina informó de 26 turistas en el hotel, mientras que medios locales señalaron que al menos 97 ciudadanos franceses habrían perdido sus documentos durante la emergencia. Todos los huéspedes fueron reubicados en otros hoteles de la zona.