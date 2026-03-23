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Cine y series

“La piscina” de Jacques Deray en ciclo de cine del ICPNA

Dirigidopor Ricardo Bedoya y Rodrigo Bedoya Forno, el ciclo presentará obras icónicas como "El piano", "Titane", "Un tranvía llamado Deseo", entre otras grandes películas. Del 6 de abril al 5 de mayo.

Alain Delon y Romy Schneider en "La piscina". Imagen: Difusión.
Alain Delon y Romy Schneider en "La piscina". Imagen: Difusión.

En mi bandeja de correo electrónico, encuentro un dato de interés. Del 6 de abril al 5 de mayo, se estará llevando a cabo en el ICPNA de Miraflores el ciclo de cine Pensar el cine: un encuentro. Actrices y actores: cuerpos, voces y estilos. Este ciclo estará dirigido por Ricardo Bedoya y Rodrigo Bedoya Forno.

Aquí la lista de películas que se proyectarán: 'Una Eva y dos Adanes' (1959) de Billy Wilder, 'La reina Cristina' (1933) de Rouben Mamoulian, 'Con ansia de amar' (2000) de Wong Kar-Wai, 'Un tranvía llamado Deseo' (1951) de Elia Kazan, 'La piscina' (1969) de Jacques Deray, 'Pacto de amor' (1988) de David Cronenberg, 'El piano' (1933) de Jane Campion y 'Titane' (2021) de Julia Ducournau.

Estamos ante un puñado de películas que tienen ese extraño poder de ensanchar la visión de la vida tras verlas. Algunas me gustan más que otras, pero todas exhiben esa proyección consignada. En lo personal, siempre voy a mostrar una predilección por la película de Deray: 'La piscina', que tuvo en los roles protagónicos a Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet y Jane Birkin. Un reparto de lujo.

 

La tensión

En 'La piscina' tenemos a la pareja conformada por el escritor Jean Paul Leroy (Alain Delon) y Marianne (Romy Schneider). La primera escena lo dice todo: ambos están en la piscina de una villa de la Costa Azul. Se percibe la atracción entre ambos, pero a la vez una distancia cercana. Es decir, es una pareja que se quiere, pero que se desea más de lo que se quiere, y son sus silencios y miradas los factores que nos anuncian que hay algo que no está del todo bien entre ambos. Sus días parecen estar signados por los tragos fríos y el sol abrasador. Pero esos días de aparente calma cambian con la llegada del productor Harry Lannier (Maurice Ronet) y Penélope (Jane Birkin). Penélope es la hija de 18 años de Harry. Harry, por cierto, fue amante de Marianne antes que Jean Paul.

Harry provoca a Jean Paul, lo cuestiona por dedicarse a escribir para el mundo de la publicidad. Harry sigue deseando a Marianne. Jean Paul seduce a Penélope. Penélope detesta a su padre. Ha sido una presencia intermitente en su vida. Deray explota los resentimientos escondidos de sus personajes hasta que estos se convierten en enfrentamiento (entre Harry y Jean Paul sobre todo). Pero el resentimiento (algo pasó antes y no se dice) es seguido por los celos y el afán de posesión, que son los que mueven a los personajes masculinos. En este par de aspectos yace la vigencia de la película, que explora con fineza una temática universal: el ego herido, el ego puesto a prueba cuando aparece en una relación alguien que no debe aparecer.

Esta es una película para la juventud actual. Si se va a jugar con fuego, no hay que sorprenderse de las consecuencias. Búsquenla.

 

Dato:

La inscripción es gratuita para el ciclo Pensar el cine. Los interesados deben ingresar aquí.

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