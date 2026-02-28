Está vivo "que yo sepa", con esta frase, sin una confirmación fáctica, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, habló del estado de Alí Jamenei durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC tras los bombardeos recibidos en su territorio. Esta afirmación, más que liberar dudas, generó mayores interrogantes en medio de especulaciones que dan por muerto al líder supremo.

Puntualmente, por el lado de Israel, un oficial militar afirmó que varios altos cargos iraníes no sobrevivieron, según citó AFP. "Tres lugares donde se celebraban reuniones del régimen terrorista fueron atacados simultáneamente y varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el gobierno han sido eliminadas", reveló en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Además, el teniente general Eyal Zamir describió este accionar como "una operación importante, decisiva y sin precedentes para desmantelar las capacidades" mediante una intervención por televisión.

Afirmaciones

Araghchi también afirmó que “todos los altos funcionarios están vivos” tras el bombardeo, entre ellos el presidente del Parlamento y el jefe del poder judicial, aunque dos comandantes fallecieron. El viceministro aseguró que los eventos están siendo gestionados sin alteraciones y que “todo está bien” en el régimen.

Asimismo, aprovechó para condenar los hechos producidos en pleno proceso de negociaciones nucleares, lo que podría complicar aún más la situación. No obstante, NBC News señaló que no logró verificar de forma independiente las declaraciones.

Los propósitos de la escalada

Una imagen satelital, publicada por The New York Times, divulgada pocas horas después de la escalada en conjunto entre Washington y Jerusalén contra el pueblo iraní, muestra el impacto directo en el complejo de seguridad en Teherán, que alberga la residencia y oficinas del líder supremo.

Este complejo, uno de los lugares más vigilados de Irán, es un centro neurálgico de operaciones para Khamenei. El ataque forma parte de una campaña de bombardeos "de gran envergadura" lanzada tras semanas de amenazas cruzadas, con el objetivo de destruir instalaciones estratégicas y eliminar figuras clave del liderazgo de la república islámica, según políticos israelíes.

Israel confirmó que el presidente Masoud Pezeshkian también fue uno de los objetivos. Sin embargo, hasta el momento, el resultado de los ataques sigue siendo incierto.