El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió con bombardear más bases de Estados Unidos en Medio Oriente, si Washington vuelve a atacar a Irán. A través de un video difundido por televisión estatal, Khamenei, afirmó que la República Islámica tiene acceso a importantes bases estadounidenses en la región y puede atacar directamente.

A su vez, manifestó que el mandatario estadounidense Donald Trump "exageró" el impacto de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, durante su entrada en vigor un alto al fuego en la guerra con Israel. Asimismo, en su discurso celebró la "victoria" de Irán sobre Israel y aseguró nunca rendirse antes Estados Unidos, y que Washington recibió una "bofetada" por parte de Teherán tras bombardear sus instalaciones nucleares.

Irán amenaza con responder si vuelve a ser atacado

El ayatolá, Ali Khamenei, afirmó bombardear bases estadounidenses en la región si su país vuelve a ser atacado por la Casa Blanca. "La República Islámica tiene acceso a importantes bases estadounidenses en la región y puede actuar contra ellas cuando lo considere necesario", señaló el líder supremo en su discurso difundido por televisión estatal.

En su mensaje también manifestó que si los ataques ocurren en un futuro, y si es así, "el costo para el enemigo y el agresor será sin duda elevado", agregó. En su primera aparición, Khamenei también respondió a Donald Trump y sostiene que "exageró" los acontecimientos. Sin embargo, el ayatolá no se refirió al alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y tampoco sobre las negociaciones que, según Washington, se van a retomar la próxima semana.

Khamenei: EE. UU. no pudo hacer "nada significativo" contra Irán

En un comunicado y un discurso televisado por medios estatales, el líder supremo de Irán celebró la "victoria" de su país tras doce días de intensos enfrentamientos y aseguró que jamás se rendirán ante Estados Unidos. Además, afirmó que Washington recibió una "bofetada" tras atacar las instalaciones nucleares iraníes.

No obstante, sostuvo también que EE. UU. "no ha ganado nada con esta guerra", añadió, señalando que los ataques estadounidenses "no hicieron nada significativo" en las instalaciones nucleares de Irán. A su vez, el líder supremo iraní, sostuvo que los bombardeos a Irán contra Israel "casi colapsó" por los ataques que recibió de su país.