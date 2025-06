Shoji Morimoto, un joven japonés que se ha convertido en una sensación en internet, pues logra ganar hasta US$ 80.000 al año sin trabajar. Todo comenzó cuando se dio cuenta de que su verdadera vocación no era seguir una carrera convencional, sino simplemente no hacer nada. Es así que, a pesar de haber estudiado Física y realizado un posgrado en terremotos, decidió alejarse del mundo profesional, comúnmente conocido por su estructura rígida, para crear su propio emprendimiento basado en una simple regla: no hacer nada.

Así, en 2018, lanzó su empresa: alquilarse a sí mismo y acompañar a personas solitarias para no hacer nada. Con cerca de 4.000 solicitudes atendidas y una clientela en constante crecimiento, Shoji Morimoto, también conocido como “Rental Person” o “persona de alquiler”, se ha convertido en un fenómeno cultural tanto en Japón como en el resto del mundo. Estos ingresos le permiten vivir cómodamente en su país natal junto con su esposa e hijos.

¿Cómo Shoji Morimoto comenzó a facturar por no hacer nada?

A pesar de haber logrado lo que la mayoría de las personas aspira a conseguir en el mundo, como ir a la universidad, tener un posgrado, una familia y no tener mayores problemas económicos, Shoji Morimoto no disfrutaba del todo de su trabajo. A los 30 años, después de una experiencia laboral en una editorial, donde se encargaba de editar textos didácticos, se dio cuenta de que no disfrutaba de su trabajo ni del trato de su jefe.

Esta etapa fue clave para que empezara a considerar con más seriedad que tal vez su verdadera inclinación era no hacer nada. Así, fue como, el 3 de junio de 2018, decidió lanzar su negocio.

"La gente cercana me solía recriminar que en las fiestas o barbacoas yo no hacía nada. Me sentía culpable. Pero después pensé que quizás podría sacar provecho de ese 'inconveniente'. Se me ocurrió el negocio de 'rentar a una persona para que haga nada'", comentó en una entrevista con un medio internacional.

¿Cuánto gana Shoji Morimoto por no hacer nada?

Aunque inicialmente Morimoto fijó una tarifa de 10.000 yenes (aproximadamente 68 dólares) por sesión, sumando los gastos de transporte y comidas; en 2023 decidió cambiar su modelo de pago, adoptando un sistema basado en la contribución voluntaria. Sin embargo, gana hasta US$ 80.000.

El éxito de su negocio, según Shoji Morimoto, radica en el deseo de las personas de compartir experiencias con alguien más. “Creo que la razón por la que la gente demanda mis servicios depende de las circunstancias del cliente (..) Todo se reduce a necesitar 'la presencia de un ser humano' en una situación dada", explicó el joven japonés.