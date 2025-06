La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la medida de Estados Unidos respecto a la retirada de visas a funcionarios centroamericanos involucrados en la "explotación" de médicos cubanos a través de un supuesto "trabajo forzoso". La jefa de Estado negó que en México se efectúe "trabajo forzoso" a estos galenos.

Durante la conferencia de La Mañanera del Pueblo, la mandataria respondió de manera contundente a las preguntas de los periodistas sobre el comunicado del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló que algunos funcionarios están vinculados a la contratación de misiones médicas cubanas en sus países, las cuales, según la administración de Donald Trump, constituyen una forma de trabajo forzado.

Sheinbaum niega trabajo forzoso de médicos cubanos

Sheinbaum descartó que en México haya "trabajo forzoso" de médicos cubanos. "No es trabajo forzado, tendría que demostrarse", dijo. "Colaboración, coordinación, pero no subordinación. México defiende su política exterior como lo dice la Constitución. Si tomo la decisión López Obrador en su momento de invitar a médicos de distintos lugares del mundo para poder apoyar a los mexicanos y después, para atender el espacio de médicos especialistas que México no tenía, es producto de una política deliberada", agregó.

La presidenta recordó que la escasez de médicos especialistas en el país es un problema de larga data, el cual se vio aún más evidenciado durante la pandemia. "Es una decisión que se tomó para apoyar a los mexicanos y mexicanas", enfatizó.