Despertó y se encontró con un buque de carga en su jardín: el asombroso incidente que conmociona a Noruega

La embarcación, que esquivó por pocos metros la casa de Helberg, navegaba por el fiordo de Trondheim hacia Orkanger cuando se desvió de su curso. El incidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana.

Helberg se enteró del suceso gracias a su vecino, Jostein Jorgensen, quien vio cómo el buque se acercaba a toda velocidad a la costa y decidió ir a su casa para alertarlo. "Estaba seguro de que ya estaría fuera, pero no había señales de vida. Toqué el timbre varias veces y no hubo respuesta", comentó Jorgensen, quien finalmente logró contactar a Helberg por teléfono.

"El timbre sonó en un momento del día en que prefiero no contestar", dijo Helberg en una entrevista con TV2. Al asomarse a la ventana, se sorprendió al ver el enorme buque frente a su hogar. "Me quedé impresionado al ver el barco tan cerca", añadió en conversación con el diario británico The Guardian.

El carguero, con bandera de Chipre, tenía 16 personas a bordo, y el oficial de guardia, un ucraniano de unos 30 años, admitió que se quedó dormido mientras estaba de turno. Las autoridades lo acusan de negligencia en la navegación y están investigando si se respetaron las normativas sobre los tiempos de trabajo y descanso de la tripulación.

Afortunadamente, no hubo víctimas en el incidente. La directora de NCL, empresa que había alquilado el buque, calificó el hecho como un "accidente grave", aunque expresó su alivio porque no hubo heridos. "Estamos esperando a que las autoridades concluyan la investigación para conocer las causas exactas del suceso", declaró Bente Hetland, directora ejecutiva de NCL. Cabe destacar que, en 2023, el mismo buque había encallado, pero logró liberarse por su cuenta sin mayores complicaciones."