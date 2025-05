En una reunión marcada por la tensión y la sorpresa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confrontó al mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa con acusaciones directas sobre un supuesto genocidio contra la población blanca en Sudáfrica. Durante el encuentro oficial en la Casa Blanca, Trump proyectó en el Despacho Oval lo que describió como “pruebas en video” de persecución racial.

Ante las imágenes proyectadas, el presidente Ramaphosa reaccionó con mesura, limitándose a decir: “Me gustaría saber de dónde viene esto, porque nunca había visto estos videos”, según recogió Infobae. La escena recordó a la reunión en febrero entre Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, cuando el mandatario estadounidense también lo sorprendió con una emboscada retórica.

El inicio del encuentro entre ambos líderes fue aparentemente distendido, con comentarios sobre política exterior y bromas relacionadas con el golf. Sin embargo, el tono cambió drásticamente cuando Trump insistió en abordar un tema que promovió anteriormente: la idea de una campaña sistemática de asesinatos y confiscación de tierras dirigida contra la minoría blanca sudafricana.

Trump acusa "racismo" contras la tez blanca en Sudáfrica

Durante su encuentro con el presidente sudafricano, Trump intensificó sus acusaciones al afirmar que el gobierno de Sudáfrica permite la confiscación de tierras de agricultores blancos, lo que —según él— derivó en asesinatos impunes. “Les permites tomar tierras y cuando toman las tierras, matan al agricultor blanco. Cuando matan al agricultor blanco, no les pasa nada”, expresó el mandatario estadounidense ante la prensa, mientras mostraba recortes de noticias que, según dijo, respaldaban su denuncia.

Ante las acusaciones, el presidente Ramaphosa negó tajantemente que su país esté confiscando tierras de manera ilegal. Rechazó la afirmación de Trump con un claro “No, no, no, no. Nadie puede tomar tierras”. Explicó que la ley de expropiación aprobada en enero busca corregir las desigualdades históricas heredadas del régimen del apartheid, pero se aplica dentro del marco legal y sin violencia.

Ramaphosa cuestionó los materiales presentados por Trump

Ramaphosa rechazó enfáticamente que tales hechos formen parte de la política estatal. “Lo que usted vio, los discursos que se hicieron, no son la política del gobierno”, dijo el presidente sudafricano en referencia al video mostrado por Trump. Explicó que Sudáfrica es una democracia multipartidista donde diversos partidos tienen derecho a expresar sus ideas.

El mandatario reiteró que su gobierno se opone firmemente a cualquier tipo de violencia racial o expropiación ilegal. “Nos oponemos completamente a eso”, afirmó, al tiempo que subrayó que su política es “completamente contraria a lo que él (Trump) estaba diciendo”. Enfatizó además que en la realidad sudafricana, la mayoría de víctimas de la criminalidad son personas negras.

En medio de este tenso intercambio, Ramaphosa aprovechó la ocasión para destacar que su visita a la Casa Blanca tenía como objetivo principal “restablecer la relación entre Estados Unidos y Sudáfrica”.