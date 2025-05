El país de América Latina que abandonó la 'Ruta de la Seda', el proyecto de China al que Colombia acaba de ingresar

En un contexto de creciente influencia de China en América Latina, Colombia se unió recientemente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta —conocida como la 'Ruta de la Seda'—, un ambicioso proyecto de infraestructura y cooperación global impulsado por Pekín. Esta adhesión refuerza la apuesta de varios países de la región por estrechar vínculos económicos con China.

No obstante, recientemente Panamá anunció su retiro oficial de la 'Ruta de la Seda'. El presidente panameño, José Raúl Mulino, confirmó que su país no renovaría el memorando de entendimiento firmado en 2017, señalando que los beneficios esperados no se habían concretado y que la decisión respondía a una evaluación soberana de los intereses nacionales.

¿Por qué Panamá abandonó el proyecto chino?

Panamá abandonó la Iniciativa de la Franja y la Ruta en febrero de 2025, debido a presiones diplomáticas de Estados Unidos. Durante una reunión en Ciudad de Panamá, el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó a Mulino, que Washington consideraba inaceptable la influencia china en el Canal de Panamá y advirtió que, de no tomar medidas inmediatas, Estados Unidos actuaría para proteger sus intereses.

Tras este encuentro, el gobierno panameño anunció que no renovaría el memorando de entendimiento firmado con China en 2017, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en retirarse oficialmente de la iniciativa.

Panamá aún mantiene relaciones diplomáticas con China

Aunque Panamá había establecido relaciones diplomáticas con China en 2017, buscando atraer inversiones en infraestructura y comercio, la presión estadounidense y las preocupaciones sobre la soberanía del canal llevaron al gobierno de Mulino a reevaluar su participación en la Ruta de la Seda. A pesar de la retirada, Panamá manifestó su intención de mantener relaciones diplomáticas y comerciales con China.

"Por lo pronto la relación con China no tiene alteración política respecto a mi gobierno, y comercial tampoco", indicó el mandatario en una rueda de prensa, al ser consultado sobre el futuro de los vínculos de Panamá con China tras retirarse del acuerdo.

Colombia se une al proyecto la 'Ruta de la Seda' de China

Colombia se unió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la 'Ruta de la Seda', tras la firma de un acuerdo de cooperación entre Gustavo Petro y su homólogo chino, Xi Jinping. Este acuerdo, aunque no vinculante, establece una hoja de ruta para fortalecer la cooperación bilateral en áreas como infraestructura, tecnología, agroindustria, transición energética e inteligencia artificial.

El presidente Petro destacó que esta alianza busca diversificar las relaciones económicas de Colombia, reducir el déficit comercial con China y potenciar el desarrollo del litoral Pacífico colombiano en sectores como la pesca, la reforestación y la exportación de productos.