Gustavo Petro, presidente de Colombia, apareció en cadena nacional durante la noche del 21 de abril de 2025. Su intervención apuntó directamente a los dueños de medios de comunicación tras intentar censurarlo, según el mandatario. "Esta es una alocución presidencial y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor denle el golpe de Estado y veremos si ganan", expresó.

Tras una pausa, luego de una conferencia de una hora con treinta y cuatro minutos corridos, Petro reanudó su discurso. Se refirió a Donald Trump y explicó que creía que el Gobierno de Estados Unidos le había retirado su visa. "Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa", dijo.

Petro sobre la posibilidad de ingresar a EE.UU.: "No puedo (...), creo que me quitaron la visa"

Durante el polémico Consejo de Ministros televisado, Gustavo Petro aseguró que el Gobierno de EE.UU. le habría retirado su visa americana. "Aquí tenemos que prepararnos para cosas, ministro de Hacienda, que está aquí reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en Estados Unidos… yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa, no tenía necesidad de tener visa", explicó.

Asimismo, el presidente de Colombia hizo referencia a su homólogo de Estados Unidos con una cómica comparación: "Bueno, ya vi al pato Donald varias veces", lo que tuvo serias repercusiones entre sus críticos.

Cabe destacar que la última vez que un jefe de Estado se quedó sin visa para ingresar a Estados Unidos fue hace casi 30 años. Ocurrió el 11 de julio de 1996 cuando la campaña de Ernesto Samper Pizano fue impregnada por dineros del narcotráfico. Así pues, y debido a su estrecha relación con el cartel de Cali, se le notificó que su visa americana había sido revocada por tal escándalo. Y casi le costó el cargo presidencial.

Las duras críticas a Gustavo Petro tras su postura respecto a la prensa de Colombia y Donald Trump

Frente a las controversias generadas en redes sociales por las declaraciones de Petro sobre los medios de prensa y Trump, las críticas se hicieron presentes. La primera en pronunciarse fue la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. A través de X, se dirigió al presidente colombiano: "Se burla del país y de las decisiones del Consejo de Estado. Disfrazó como alocución un Consejo de Ministros".

En ese sentido, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, señaló al presidente de no respetar al sistema judicial colombiano. "Oigan, increíble la burla de hoy de la 'alocución presidencial' ante la decisión del Consejo de Estado. Ataca, se burla y desconoce las decisiones de la justicia. Jamás había visto en Colombia", expuso.