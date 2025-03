Caso Rancho Izaguirre: gobierno de México descarta indicios de "campo de exterminio" en finca narco en Jalisco

El gobierno de México aseguró este lunes 24 de marzo que no existen evidencias que respalden la existencia de un “campo de exterminio” en un supuesto centro de adiestramiento del narcotráfico descubierto a principios de marzo en el occidente del país. De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, las declaraciones de un presunto operador detenido recientemente indican que el rancho funcionaba como un espacio destinado al entrenamiento de integrantes del crimen organizado.

"Se ha confirmado que se trataba de un centro de adiestramiento y, hasta ahora, no existe ningún indicio que lo vincule con un campo de exterminio", declaró el funcionario durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, García Harfuch precisó que, de acuerdo con el testimonio recabado, algunas personas que se negaron a ser reclutadas habrían sido ejecutadas, aunque la cifra exacta aún no se ha determinado.

El macabro hallazgo en el Rancho Izaguirre

En el centro de México, el descubrimiento del Rancho Izaguirre ha revelado una de las escenas más estremecedoras de los últimos años. Situado en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, este terreno de forma rectangular, con una extensión de 5.000 metros cuadrados, fue identificado como un posible centro de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se sospecha que en ese lugar fueron asesinadas numerosas personas y que sus cuerpos fueron incinerados.

El Rancho Izaguirre, intervenido en 2024 por la Policía Estatal, fue abandonado tras un operativo donde se liberó a 2 secuestrados y se detuvo a 10 sospechosos. Foto: France 24.

En el sitio fue hallada una libreta que contenía una lista de apodos, la cual, según las primeras hipótesis, habría sido utilizada por los miembros del grupo criminal para identificar a las personas que llegaban al centro, el cual presuntamente funcionaba tanto como espacio de reclutamiento como de exterminio.

¿Por qué se viralizó la versión del "campo de exterminio"?

El término “campo de exterminio” provocó conmoción debido a su carga histórica y simbólica. Medios internacionales retomaron esa calificación tras la difusión de imágenes del sitio, donde se aprecian estructuras deterioradas, bidones de combustible y señales de cremación. Sin embargo, especialistas en derechos humanos han llamado a evitar conclusiones precipitadas.

“La utilización del término debe basarse en pruebas claras de que hubo una política sistemática de aniquilamiento”, explicó Marta Arriola, investigadora del Instituto Mexicano de Criminología. “Lo que sí refleja este caso es la grave crisis de violencia que vive México, especialmente en estados como Jalisco”, añadió. Las redes sociales, por su parte, amplificaron el escándalo, obligando a las autoridades a intervenir rápidamente para aclarar el contexto.

Caso Rancho Izaguirre: uno de los grandes retos para Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta uno de sus primeros retos internacionales en materia de seguridad. Su administración, apenas iniciada, busca consolidar una imagen de firmeza institucional frente al narco. La respuesta inmediata a este caso demuestra una intención de contener el daño reputacional y mantener el control narrativo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pidió en reiteradas ocasiones a sus compatriotas "no hacer apología del narco". Foto: France 24.

“El Estado mexicano no permitirá que la delincuencia imponga su ley. Investigaremos a fondo lo sucedido en Jalisco y aplicaremos todo el peso de la justicia”, declaró Sheinbaum en una rueda de prensa. Además, se comprometió a reforzar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y aumentar la cooperación con organismos de derechos humanos.